El almirante Garat sobre una guerra mundial: "solo nos separa una cosa"

Tras el ataque que Israel propició a las instalaciones de los cascos azules de las Naciones Unidas, y la tensión que se incrementa en la región tanto con el Líbano como con Irán y los grupos rebeldes, surge la duda sobre la posibilidad de una escalada total del conflicto. De hecho, muchos políticos y diplomáticos de Occidente han aseverado que estamos cada vez más próximos a una Tercera Guerra Mundial o incluso que este conflicto bélico es lo más cercano que hemos estado del abismo.

Este es el caso de Miguel Ángel Moratinos, un alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, que ha suscitado pánico al afirmar que "el mundo se encuentra al borde de una verdadera Tercera Guerra Mundial". Lo cierto es que el contexto actual no suena muy alentador, considerando que Israel prepara una respuesta inminente a los ataques iraníes y la "operación limitada" en el Líbano persiste.

El comentario de Moratinos, bastante controversial, ha merecido respuesta por parte del almirante retirado Juan Rodríguez Garat en Antena 3 Noticias. Según Garat, lo único que actualmente "nos separa de una Tercera Guerra Mundial" es "que nadie la quiere". Es decir, todos los gobiernos del mundo harán lo posible por evitarla bajo cualquier circunstancia. "Incluso aquellos como Irán o Israel, que se complacen con bailar al borde del abismo porque lo demanda su dinámica de política interna, preferirán no dar el paso definitivo", concluye Garat.

¿Pueden los Cascos Azules responder a los ataques israelíes?

La situación en Líbano se agrava tras el ataque al cuartel de la ONU, lo que ha llevado a la Unión Europea (UE) a expresar su preocupación. Los 27 países miembros se preparan para coordinar una respuesta diplomática conjunta ante la crisis. Esto, sumado a que Israel ha declarado persona 'non grata' al secretario general de la ONU, António Guterres, no deja en buenos términos al país hebreo con respecto al organismo internacional.

Sin embargo, los mismos preceptos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional impiden a la organización responder incluso en "legítima defensa". Garat explica para el mismo medio que "las fuerzas desplegadas en el Líbano son fuerzas de paz, no son de imposición de la paz, no tienen la obligación de combatir". De hecho, según el antiguo almirante, Israel se ha quejado alguna vez de que no se combate a las fuerzas de Hezbolá en las proximidades de las instalaciones de la ONU, pero "esto mismo ocurre en el sentido contrario".

Israel ha afirmado que lo sucedido en los cuarteles de la ONU, donde, cabe mencionar, había soldados provenientes de toda Europa y España, no ocurrió deliberadamente. Sin embargo, dos cascos azules han sido heridos de gravedad.

Finalmente, el exalmirante Garat ha calmado un poco las aguas al afirmar que la respuesta de Israel "no es mala señal". Esto se debe a que, si Israel se ciñe a los convenios internacionales, entonces debería responder con objetivos militares y no con ataques a la energía o al petróleo, y mucho menos a civiles. Por tanto, Garat espera que la situación se desactive de la misma manera que sucedió en abril, sin llegar a la temida guerra total que podría escalar a niveles no antes vistos.