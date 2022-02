El desgarrador relato de la madre de Joaquín, el joven de 17 años que murió ahogado en el río

Valentina se fue de vacaciones junto a su marido, su sobrino y tres de sus hijos. Unos días de descanso y desconexión en la segunda quincena de enero, para pasarlos en familia que acabarían en tragedia, después de que uno de sus descendientes, Joaquín, muriera ahogado en el río en Mendoza, Argentina.

“Después nos enteramos que ese lugar no estaba habilitado como balneario. No había ningún socorrista, ni ambulancia, ni nada para dar primeros auxilios. Eso tiene que existir, porque son lugares privados, en los que uno paga una entrada”, dijo Valentina, en declaraciones recogidas por Crónica.

El 16 de enero, comenzaron su viaje de siete días. Una semana completa que no pudieron disfrutar como ellos querían. “A mi me interesa que se haga algo para que esto no vuelva a pasar, porque a mi hijo ya nadie más me lo va a devolver”, afirma.

El suceso ocurrió en la Bahía de Los Sentidos, el lugar que decidieron visitar. Todos se fueron a bañar menos ella, y su sobrino fue el primero en salir del agua para alertar de que el joven se estaba ahogando. La madre, desesperada, pidió ayuda desesperada y turistas de la zona se lanzaron al agua para intentar salvarlo.Entre ellos, había médicos, y consiguieron reanimarle. Pero al ser llevado al hospital, falleció.

“No quieres creer que tu hijo ya no está, cuando hace media hora estaba vivo. Porque del balneario mi hijo salió respirando y con pulso, pero no estuvieron los materiales necesarios para asistirlo. Esa es mi lucha”,