Una ex alcaldesa chilena debuta en una plataforma de contenido erótico para adultos

Cathy Barriga, ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la televisión, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna de Maipú ha decidido unirse a una plataforma de contenido para adultos que ya suma cientos de seguidores.

La política ha aprovechado que se encuentra en arresto domiciliario tras ser imputada por defraudar 33 millones de dólares para debutar en la red social erótica Onfayer .

La esposa del diputado conservador Joaquín Lavín (UDI) dio la noticia en sus redes sociales, asegurando que en su cuenta iniciada en la citada plataforma “encontrarás el lado más travieso de la ex ‘Robotina’ y la ex chica ‘Mekano’ en un espacio para seducir y sorprender”.

“Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (…) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue”, dijo filosófica. “Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte”, agregó.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, señaló.

Desde Onfayer le dieron la bienvenida, a sabiendas de que su página supondrá un éxito seguro para la red social. En ella hay algunas fotos gratuitas, pero las privadas cuestan 25 dólares mensuales.

A sus 51 años, Barriga ha sabido hacerse un nombre, primero como un personaje sexy de la farándula criolla y después como la polémica alcaldesa de la popular comuna de Maipú, asunto que la tiene en arresto domiciliario total en su parcela en las afueras de Santiago de Chile.

Es considerada como un referente por muchas mujeres, pues se la considera una “self -made woman”, es decir, una mujer que ha sabido hacerse a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.