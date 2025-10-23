California despliega al ejército para distribuir ayuda alimentaria en medio de una parálisis presupuestaria

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar la distribución de alimentos en todo el estado, ante el aumento de la demanda provocado por la parálisis presupuestaria federal. La medida busca garantizar el acceso a productos básicos para las familias más vulnerables, en un contexto en el que los programas federales de asistencia se encuentran suspendidos por falta de financiación.

Durante el anuncio oficial, Newsom criticó duramente al presidente Donald Trump, afirmando que “el fracaso de Trump no es abstracto, le quita literalmente el pan de la boca a la gente”. El gobernador demócrata ha sido uno de los principales opositores a la gestión federal del presupuesto, y ha denunciado que el bloqueo afecta de forma desproporcionada a los estados con mayor población dependiente de servicios públicos.

Los soldados desplegados están colaborando con organizaciones locales en la logística de entrega de alimentos, especialmente en zonas rurales y barrios con alta concentración de población sin recursos. Según Los Angeles Times, se han habilitado centros de distribución en Fresno, Oakland y San Diego, donde se reparten productos básicos como arroz, leche, conservas y pañales.

El bloqueo presupuestario federal entra en su tercera semana

La paralización del gobierno federal, iniciada a principios de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, ha afectado a múltiples servicios, incluidos los subsidios alimentarios, las inspecciones sanitarias y los pagos a contratistas. Más de 800.000 empleados federales han sido suspendidos o trabajan sin salario, mientras los estados intentan cubrir los vacíos operativos.

Organizaciones como Feeding America han informado de un incremento significativo en las solicitudes de ayuda alimentaria desde el inicio del bloqueo. En California, el número de familias atendidas semanalmente ha pasado de 250.000 a más de 350.000, según datos del Departamento de Servicios Sociales del estado.

Además de Newsom, otros gobernadores demócratas han instado al Congreso a desbloquear el presupuesto federal. La presidenta de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró que “la inacción republicana está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de estadounidenses”. Mientras tanto, el Senado sigue sin alcanzar un acuerdo sobre el paquete de financiación para servicios esenciales.