Un niño salva a su madre tras darle una nota al conductor del autobús de su escuela: "Llama al 911"

Un estudiante de primer grado se convirtió en pieza clave para la intervención de las autoridades en un caso de violencia doméstica ocurrido en la zona rural de Westgate, Iowa, EE UU. El menor entregó discretamente una nota al conductor del autobús escolar con el mensaje “Llama al 911”, lo que permitió activar una respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden.

Según reportó News13, el conductor, al recibir el mensaje, contactó de inmediato con los servicios de emergencia. Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a una mujer con heridas graves que evidenciaban una agresión física de alto impacto. La víctima no había podido pedir ayuda directamente debido a la presencia del presunto agresor, por lo que confió en su hijo como único canal de comunicación.

El principal sospechoso, Glenroy Miller, de 29 años y originario de Las Bahamas, fue detenido en el lugar. Las autoridades del condado de Fayette lo acusan de secuestro armado, lesiones intencionales, agresión doméstica y obstrucción de comunicaciones de emergencia. Actualmente, Miller permanece bajo custodia con una fianza fijada en 1.500 dólares, y enfrenta además un proceso de detención administrativa por parte de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La valentía del menor ha sido destacada por las autoridades como determinante para el rescate de la víctima. Según los registros judiciales, el niño actuó en condiciones de alto riesgo, convirtiéndose en el único vínculo entre su madre y el exterior. La investigación sigue abierta, y no se han emitido declaraciones adicionales por parte de los involucrados. Los medios locales han documentado el caso basándose en fuentes oficiales y expedientes judiciales.