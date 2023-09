Elon Musk irrita a Taiwán al decir que "es parte integral de China"

Taiwán expresó su indignación este jueves contra el multimillonario Elon Musk, acusándolo de "adular ciegamente" a Pekín, después de que el empresario afirmara que esta isla, que tiene su propio gobierno, es una "parte integral" de China. China considera a Taiwán como una parte de su territorio y asegura que espera algún día su "reunificación". El presidente Xi Jinping no ha descartado el uso de la fuerza para conseguir esta anexión.

Desde la llegada al poder de la presidenta taiwanesa, defensora del autogobierno de la isla, Tsai Ing-wen en 2016,Pekín ha intensificado la presión sobre Taiwán

El hombre más rico del planeta, comparó a Taiwán con el estado estadounidense de Hawái en un podcast y afirmó que la isla es una "parte integral" de China. "Su política ha sido reunificar Taiwán con China", dijo en el hombre más rico del planeta. "Desde su punto de vista, quizá sea análogo a Hawái o algo así, como una parte integral de China que arbitrariamente no forma parte de China sobre todo porque la flota estadounidense del Pacífico ha detenido por la fuerza cualquier tipo de esfuerzo de reunificación".

Desde Taipéi, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jeff Liu, aseguró Musk "adula ciegamente a China y si sus comentarios nacen de intereses comerciales (...) no merecen ser tomados en serio y este orador no merece respeto". "No sabemos si el libre albedrío de Musk está en venta, pero Taiwán no está en venta", afirmó el portavoz.

Musk -- que es dueño de la red social X, antes conocida como Twitter -- ya fue criticado por el Gobierno taiwanés que sugirió que pidiera al Partido Comunista chino que abriera su red social a sus propios ciudadanos. Google, Facebook o la antigua Twitter están vetadas en China.

Este empresario de Silicon Valley nacido en Pretoria, Sudáfrica, ya generó malestar en Taiwán en mayo cuando afirmó que la integración de Taiwán a China es "inevitable". Musk, conocido por sus declaraciones francas, su personalidad extrovertida y por emitir opiniones sobre temas geopolíticos y sociales, tiene importantes intereses en China.

Pero no es el último charco en el que se ha metido Musk. Recientemente fue criticado por tratar de justificar su negativa a permitir que Ucrania utilizara su sistema de internet por satélite Starlink para un ataque en Crimea por temor a que "iniciara una gran guerra". Esta revelación le valió el elogio de Putin.

Respecto a Taiwán, Musk parece asumir los postulados del Partido Comunista que ve a Taiwán como una provincia. La postura de Taipéi es ambigua desde el punto de vista jurídico, ya que nunca ha reivindicado ser independiente de China, sino que su antiguo partido gobernante, el Kuomintang, se consideraba el legítimo gobernante de todo el país, incluida la China continental.

68 aviones sobre la isla

La polémica se ha conocido el día en el que ha trascendido que China ha sobrevolado Taiwán con 68 aviones de combate, mientras que diez buques de su armada rodearon la isla en una de sus mayores demostraciones de fuerza en lo que va de año. La grandilocuencia de China se produce solo unas semanas después de que EE UU equipos a la isla autónoma por primera vez en la historia,

Planes de integración

Asimismo este martes, el régimen comunista presentó un proyecto de "integración económica" con Taiwán con el que busca promover el acercamiento de los territorios. "La medida tiene como objetivo profundizar en el desarrollo integrado a través del estrecho en todos los campos y avanzar en la reunificación pacífica de la madre patria", informó el periódico oficial "China Daily". El plan no ha sido muy bien recibido por Taipéi que reclama su autonomía.