Pelea con puñetazos entre dos senadores mexicanos

Dos senadores de México han protagonizado un violento encontronazo, intercambiando empujones y puñetazos, tras un acalorado debate sobre los supuestos requerimientos de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor, Alejandro Moreno, quienes días atrás ya se habían enfrentado verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Moreno, del minoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció a Maduro ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda, unas afirmaciones que Fernández Noroña rechazó.

La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador Partido Acción Nacional (PAN) de pedir una intervención militar de Estados Unidos, que estos partidos niegan.

Tras una sesión llevada a cabo el miércoles, Moreno subió a la tribuna visiblemente molesto con Noroña por no haberle dado la palabra. Su enfado le llevó a empujar varias veces a Noroña, a quien propinó un manotazo en el cuello. Un hombre que se interpuso entre ambos, acabó cayendo al suelo.

Tras el incidente, Fernández Noroña declaró en rueda de prensa que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y que solicitará que se le retire el fuero como legislador. Añadió que "el debate puede ser muy duro, puede ser muy ácido, puede ser muy fuerte (...), hoy que (los legisladores de oposición) son evidenciados de su traición a la patria; pierden la cabeza porque fueron exhibidos".

Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión. "Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos", dijo en un video publicado en su cuenta de X.