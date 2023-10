Petro se tambalea por el enriquecimiento ilícito de su hijo primogénito

El hijo de Nicolás Petro enfrentará la justicia colombiana. El hijo del presidente Gustavo Petro ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en medio de pesquisas sobre supuesta financiación irregular durante la campaña electoral presidencial de 2022.

Su panorama se ha complicado enormemente, debido a la publicación por parte de la revista colombiana "Semana" del contenido de un interrogatorio al que fue sometido en agosto pasado cuando el también exdiputado fue detenido y procesado en Fiscalía, en tiempos en los que ofrecía colaborar con la justicia.

Eso ocurrió en agosto, cuatro días después de haber sido capturado en Barranquilla. Según la publicación, Petro no solo aceptó su responsabilidad en presuntos delitos sino que involucró a su padre, a la primera dama Verónica Alcocer, al entorno político del mandatario, a empresarios y a toda la campaña presidencial.

Preguntado si el entonces candidato supo de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres -un poderoso empresario colombiano con contratos de Estado-, respondió: "Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña".

"Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía", precisó. También dijo que su padre no se interesó en si esos dineros eran reportados por la campaña a los organismos de control, ni por cómo se gastaba.

Según "Semana", Nicolás Petro señaló como vínculo clave de esa relación a Armando Benedetti, luego nombrado embajador de Colombia en Caracas por pocos meses. También menciona a otras personas involucradas en la campaña que habrían manejado dineros no reportados, y luego terminaron con cargos dentro del Ejecutivo nacional.

El 25 de septiembre la Fiscalía anunció que Petro sería procesado en juicio. "Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", respondió el imputado en sus redes sociales.

El juicio contra el exdiputado se programó para el próximo 20 de noviembre en el Juzgado 2 del Circuito de Barranquilla.

En la causa aparece señalada su exesposa, Daysuris Vásquez, que sí colabora con la Fiscalía y no irá a juicio. Ambos se han declarado inocentes y actualmente se encuentran en libertad, aunque tienen prohibido salir de la ciudad e involucrarse en el mundo de la política nuevamente.

El abogado de Petro, Diego Henao, dijo que el ente acusador cerró los caminos de la colaboración, aunque aclaró que su defendido es inocente, como pretenden demostrarlo ante un juez. La acusación será clave no solo para el proceso penal de Nicolás Petro, sino para uno de los disciplinarios que se le sigue en la Procuraduría.

Otro de los defensores, Nixon Torres, había informado a la agencia Colprensa que el caso que la Procuraduría maneja contra Nicolás Petro respecto a la entrada de dineros sucios a la campaña de Gustavo Petro está ligado al avance del proceso penal. Así, mientras no se pruebe judicialmente que el primogénito del presidente recibió el dinero y se quedó con él, el Ministerio Público no podrá avanzar en la otra investigación.

"El Hombre Marlboro", el otro donante

El fiscal Mario Burgos tendrá que demostrar que los acusados aumentaron su patrimonio en más de 1.053 millones de dólares sin poder justificar de dónde provinieron, aunque se tienen indicios de que llegaron de Samuel Santander Lopesierra, el exnarco conocido como “El Hombre Marlboro” al que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le revocó, el miércoles 27 de septiembre, la candidatura a la alcaldía de Maicao, en La Guajira colombiana.

La filtración de "Semana" le complica el panorama a Nicolás Petro que deberá hacer frente a sus propias palabras, a las averiguaciones de la Fiscalía y a las revelaciones de su exmujer Day Vásquez, quien hizo públicos los supuestos delitos después de que Nicolás cortara su relación para marcharse hace un año con la mejor amiga de ella, que acaba de tener un hijo. Vásquez mostró mensajes de WhatsApp en los que ambos supuestamente tramaban qué hacer con el dinero que recibían de empresarios a los que engañaban asegurándoles que esas aportaciones iban a parar a la campaña de su padre.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro mantiene un enfrentamiento público con el fiscal general, Francisco Barbosa, que asumió el cargo durante el anterior gobierno encabezado por su amigo de juventud, Iván Duque. El presidente lo acusa de solo trabajar en casos que tengan a la primera magistratura en la mira. Este martes acusó al fiscal general de dar un "golpe contra la Constitución", después de que esa entidad pidiera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a otros organismos que se indague la financiación de su campaña electoral de 2022.

Petro respondió así a un comunicado divulgado durante la noche del lunes por la Fiscalía en el que señala que notificó a los organismos de control sobre el presunto ingreso de dinero no declarado a su campaña presidencial, con base en declaraciones de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

"El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora", manifestó Petro.

El mandatario criticó además, que "de manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados".

Barbosa terminará su periodo en febrero, cuando el cargo pasará a manos de quien sea nominado desde la Presidencia.