Republicanos contra republicanos: El vacío de poder en la Cámara de Representantes sacude a EE UU

El inédito caos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene paralizado a ese órgano legislativo hasta que se encuentre un nuevo presidente. Y la tarea no será nada fácil. Aunque el camino de las negociaciones ha comenzado a allanarse de manera informal en los pasillos del Capitolio, a última hora de este miércoles nada se daba por garantizado. El encargado temporal de la Cámara Baja, Patrick McHenry, puso en receso la sede legislativa hasta que se reorganice una nueva votación para elegir al nuevo «speaker». El Congreso de EE UU no puede funcionar sin una cabeza. De momento no hay señal de que el futuro sea más sencillo para quien reemplace a Kevin McCarthy.

El derrocado «speaker», congresista por California, afirmó que -a pesar de la consumación de la venganza de sus copartidarios- espera que «sepan que cada día trabajé independientemente de si me subestimaron o no». Acto seguido anunció que no se postularía para el puesto, que hace diez meses consiguió tras 15 intentos de negociación con la misma ala radical que terminó sacándole de su puesto. Tanto su entrada casi forzada como su salida estrepitosa hacen ya parte de los libros de historia en Washington. De la primera no había precedente, y de la segunda lo más cercano ocurrió hace cien años en un intento de moción vacante fallida contra otro líder republicano.

La Cámara de Representantes intenta, sin embargo, mirar hacia el futuro. El expresidente estadounidense, Donald Trump, bromeó con postularse él mismo si es necesario. «Todo lo que puedo decir es que haremos lo mejor para el país y para el Partido Republicano», dijo en respuesta a un periodista. En un post publicado este martes en Truth Social, su plataforma en las redes sociales, el expresó trató de desmarcarse del grupúsculo de rebeldes republicanos y mostró su desaprobación por los acontecimientos que se estaban desarrollando en el Capitolio: «¿Por qué los republicanos siempre se pelean entre ellos, por qué no luchan contra los demócratas de izquierda radical que están destruyendo nuestro país?». Lo cierto es que el actual caos provocado por sus seguidores en el Congreso es una muestra de su fortaleza en el interior del Partido Republicanos. Lo que no está muy claro si este tipo de disputas las entiende el votante de centro.

La crisis por la salida de McCarthy se produce después de acceder a las demandas de una veintena de legisladores trumpistas que, según denunciaron pesos pesados del partido como Newt Gingrich, no representan los valores tradicionales del partido conservador. Gingrich se ha mostrado partidario de censurar o incluso expulsar a Matt Gaetz. «Gaetz acabas de sabotear a nuestro partido mostrando al pueblo estadounidense que no se nos puede tomar en serio para gobernar», dijo Dan Eberhart, un gran donante republicano. Varios miembros de la Cámara como Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana por Georgia, se mostraron en desacuerdo con las tácticas de Gaetz, pero consideraron que no merecía ser expulsado. Kevin KcCarthy aludió a esta división interna en su intervención del martes por la noche en el Capitolio sin dejar de culpar a los demócratas por su salida. Pero lo cierto es que el presidente de la Cámara permitió el inicio del «impeachment» contra Joe Biden, se retractó de su acuerdo con él para elevar el techo de deuda y acusó a los demócratas de querer cerrar el Gobierno. Las esperanzas de que ellos le dieran el favor de su voto eran casi nulas.

Pero de cara a las elecciones presidenciales, la óptica también persigue al presidente Joe Biden. Lo conseguido por el legislador Matt Gaettz con la salida de McCarthy pone en riesgo nuevamente la discusión sobre el presupuesto.

Presupuesto prorrogado

En 40 días vuelve a acabarse el presupuesto para hacer funcionar la administración federal y podríamos volver a estar ante un escenario de cierre parcial del gobierno. Una situación que no sólo afectaría a la economía americana sino a la mundial. Además, este órgano es el que aprueba en general la ayuda financiera comprometida por Biden para apoyar a Ucrania en su defensa contra Rusia.

Como «speaker» provisional, el republicano de Carolina del Norte, Patrick McHenry, debe con sus poderes limitados organizar la elección de un nuevo presidente de la Cámara. Si se produce un «impasse» en el proceso de votación, la Cámara de Representantes podría otorgarle a McHenry autoridad por un tiempo limitado para presidir el debate y las votaciones sobre proyectos de ley ordinarios. Eso, sin embargo, requeriría un voto mayoritario. Tentativamente se espera que esa elección no pase del 11 de octubre, después de un foro a puerta cerrada un día antes donde los candidatos pueden prpostularse para el puesto. Si surge un candidato fuerte, McHenry pasaría a proceder con las votaciones en la cámara baja.

Los 217 votos necesarios

De acuerdo con la Constitución, la elección se llevará a cabo mediante votación nominal en el pleno. Con dos vacantes en la cámara de 435 miembros, el candidato elegido debe obtener 217 votos para ganar siempre y cuando todos los miembros se presenten y voten, y ninguno se abstenga votando «presente». Hasta ahora, en el listado de posibles candidatos parece que están el líder de la mayoría Steve Scalise de Louisiana; el líder de la mayoría TomEmmer de Minnesota, o la presidenta de la conferencia Elise Stefanik de Nueva York. El grupo conservador Freedom Caucus (que agrupa a los trumpistas) podría presentar su propio candidato. Por su parte, los demócratas tienen un camino más fácil en el medio plazo. Se espera que se limiten a nominar a Hakeem Jeffries de Nueva York, el líder de la minoría, aunque este no tiene oportunidades de obtener el puesto. El actual receso de la Cámara de Representantes está previsto inicialmente hasta el próximo 10 de octubre. Entre tanto, no se espera que se puedan aprobar grandes leyes, aunque otros asuntos de carácter mediático como, por ejemplo, la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por los negocios de su hijo Hunter y sus escándalos con la justicia, sí podrán seguir adelante según lo previsto.