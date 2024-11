Anne Hidalgo anuncia que no se presentará a un tercer mandato como alcaldesa de París

Anne Hidalgo no se presentará a un tercer mandato como alcaldesa de París en 2026, anunció en una entrevista con el diario francés "Le Monde", publicada el martes. "No me presentaré a un tercer mandato. Es una decisión que tomé hace tiempo", asegura la alcaldesa socialista, que dirige la capital desde 2014.

"Siempre he creído que dos mandatos son suficientes para lograr un cambio profundo", añade el alcalde saliente, de 65 años, cuyo segundo mandato estuvo marcado por el éxito popular de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el corazón de la ciudad el verano pasado.

Su legado también incluye cambios de gran alcance en el paisaje urbano a través de medidas para limitar el uso del coche (incluidas las nuevas zonas "libres de coches" en el centro de la ciudad ) y promover el ciclismo y la marcha a pie mediante la creación de nuevas zonas peatonales y miles de kilómetros de nuevos carriles bici.

También se convirtió en la primera alcaldesa en nadar en el río Sena, en la culminación de un largo proyecto para limpiar el río y hacerlo apto para nadar, primero para los atletas olímpicos y paralímpicos y luego para el público en general.

Sin embargo, ha recibido críticas por la basura, los grafitis y los excrementos de perro en la ciudad, y sus opositores la han acusado de "destrozar París".

A menos de un año y medio de las elecciones municipales, Hidalgo añadió que será “alcaldesa hasta el último día, con la misma energía” que cuando sustituyó al socialista Bertrand Delanoë en la alcaldía en marzo de 2014, convirtiéndose en la primera alcaldesa de París.

Ella dice que quería anunciar su decisión "con suficiente antelación" por "respeto" a los parisinos y para preparar "una entrega serena", y anunció que ha elegido a uno de sus partidarios, el socialista Rémi Féraud, como su sucesor.

Féraud es un ex alcalde del distrito 20 de París que ahora es senador y también preside el grupo mayoritario municipal en el Consejo de París. Se lo considera un aliado cercano de Hidalgo. “Rémi está destinado a convertirse en el próximo alcalde de París, pero no soy yo quien decide (...). Son los electores de París los que deben decidir”, afirmó.

Su ex adjunto Emmanuel Grégoire, ahora diputado con quien tuvo un desacuerdo, presentó su candidatura la semana pasada, con el apoyo de 450 militantes socialistas.

El ex primer ministro Gabriel Attal también ha indicado que podría presentarse a las elecciones a la alcaldía de París de 2026 como centrista.

Hidalso fue reelegida cómodamente para un segundo mandato como alcaldesa de París en 2020, pero registró un puntaje históricamente bajo cuando se postuló para la presidencia francesa en 2022, quedando en el décimo lugar con solo el 1,75% de los votos.

Después de 2026, espera “contribuir al surgimiento de una fuerza socialdemócrata y ecologista” en el Partido Socialista Francés junto al eurodiputado Raphaël Glucksmann. “Al mismo tiempo, seguiré implicándome en cuestiones de justicia climática, tanto a nivel nacional como internacional”, afirma Anne Hidalgo, quien, según "Le Canard Enchaîné", podría asumir la dirección de la Fundación Bloomberg en Bruselas.