Arabia Saudí, Egipto y Jordania se oponen a desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza

La sorprendente propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de trasladar a cientos de miles de palestinos fuera de la Franja de Gaza y ocuparse de recomponer el destruido enclave para convertirlo en un destino turístico está causando una cascada de reacciones en el Medio Oriente y el resto del mundo.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, dijo que “los legítimos derechos palestinos no son negociables”. En respuesta a los llamamientos estadounidenses a la expulsión de los gazatíes de Gaza, Abás dijo: "No permitiremos que se dañen los derechos de nuestro pueblo, por los que hemos luchado durante décadas y hemos pagado un alto precio para conseguirlos. Estos llamamientos constituyen una grave violación del derecho internacional, y no habrá paz ni estabilidad en la región sin el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, basado en la solución de dos Estados".

Añadió, además, que la Franja de Gaza es una parte inseparable del territorio del Estado de Palestina, junto con Cisjordania y Jerusalén Oriental, desde 1967.

Por su parte Hamás, el primero en reaccionar, un alto cargo de la organización, Sami Abu Zuhri, afirmó que “las declaraciones de Trump sobre su deseo de controlar Gaza son ridículas y absurdas, y cualquier idea de este tipo es capaz de encender la región”.

El argumento principal de los países árabes que critican duramente este anuncio es que es un intento de liquidar la lucha nacional palestina que cuenta con un amplio apoyo internacional.

Países árabes como Egipto y Jordania (aliados de Estados Unidos y en paz con Israel) han condenado estos planes y han rechazado rotundamente la sugerencia de Trump de que acepten más refugiados palestinos. Temen que se entienda como un paso en contra de la creación de un Estado palestino, que eso cause violencia en sus propias poblaciones y que, quizás, Israel nunca permita su regreso a Gaza, cosa que vuelva a desestabilizar la región, como ocurrió en las décadas posteriores a 1948, cuando fue los palestinos desplazados fueron un factor clave en la guerra civil del Líbano y en las dos invasiones israelíes de aquel país.

Arabia Saudita emitió una poco común declaración en la noche del anuncio Trump en la que rechazó la idea de la transferencia y reiteró que no normalizará las relaciones con Israel, que es uno de los objetivos clave de la administración estadounidense, sin el establecimiento de un Estado palestino que incluya a Gaza.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, sugirió que si el objetivo de Trump es enviar a los palestinos a un “lugar feliz y agradable”, deberían regresar a sus hogares ancestrales en Israel. La mayor parte de la población de Gaza son descendientes de refugiados de la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de lo que se convirtió en Israel ese año.

La idea de la transferencia masiva ha estado históricamente confinada a la extrema derecha en Israel, pero el miércoles los líderes de la corriente dominante empezaron a decir que valía la pena considerar el plan de Trump. No solo el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Benny Gantz y Yair Lapid, ambos centristas y líderes de la oposición, dijeron que la propuesta debería “estudiarse” para “entender los detalles del plan”. Gantz también dijo que Trump mostraba “pensamiento creativo, original e intrigante”.

"Gaza es un experimento fallido, y mientras haya un país dispuesto a aceptar [a los palestinos], ¿alguien puede decir que es poco ético?", dijo por su parte el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Guideon Saar, en el parlamento.

"Gaza fracasó bajo la soberanía egipcia, fracasó cuando fue entregada a la Autoridad Nacional Palestina como parte de los Acuerdos de Oslo y definitivamente fracasó bajo el gobierno de Hamás. Y cualquier persona con ojos puede ver que Gaza en su forma actual no tiene futuro", añadió. Y señaló que "es muy importante examinar las ideas que son fuera de lo común".

La fase actual del alto el fuego en Gaza, en la que Hamás liberará a 33 rehenes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, termina a principios de marzo. La segunda fase, en la que los aproximadamente 60 rehenes restantes serían liberados a cambio de más prisioneros, se está negociando. Hamás ha asgurado que no liberará a los rehenes restantes sin el fin de la guerra y una retirada israelí total, lo que probablemente impediría cualquier transferencia forzosa.