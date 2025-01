Arde California en medio de destructores fuegos

El sur de California arde como nunca antes lo ha hecho. A pesar de ser una zona acostumbrada a los incendios, allí nunca habían visto fuegos de tal magnitud, sobre todo durante su invierno. «Ni siquiera podemos usar aviones para arrojar agua», debido a las poderosas ráfagas de aire, decía el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Traci Park, que también confesaba que nunca habían visto «llamas de fuego tan graves como éstas». La extrema sequía y los fuertes vientos son el peor enemigo de los más de 1.400 bomberos que tratan de sofocar tres grandes incendios al mismo tiempo. Al cierre de esta edición, se reportaban al menos dos muertos y múltiples heridos. El mensaje de los funcionarios era desalentador, «lo peor está por llegar». Hora después del anuncio, el gobernador californiano, Gavin Newsom, que debía viajar a Washington para asistir al funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter que tendrá lugar hoy en la capital del país, canceló su viaje ante la gravedad de la situación.

El presidente Joe Biden, que se encontraba en Los Ángeles en un evento programado hace días, ha ofrecido a las autoridades estatales el apoyo del Gobierno federal. Mientras, el incendio más voraz de todos, el de Pacific Palisades, ya ha obligado a cerca de 37.000 personas a abandonar sus casas. Las autoridades reportaban ayer al mediodía que se esperaba que su peligrosidad «aumentará drásticamente» en las siguientes horas por las fuertes ráfagas de viento que también estaban dificultando los esfuerzos de extinción.

Las llamas están arrasando una media de terrenos tan extensos como cinco campos de fútbol en un minuto. Por delante se llevan casas, negocios y carreteras, del fuego caen brasas que tiñen de rojo los cielos. Muchas personas están abandonando sus hogares a pesar de que las llamas aún están lejos porque el humo dificulta la respiración, como Los Angeles Unified, el segundo distrito escolar más grande del país, que ayer anunció que algunas de sus escuelas se cerrarían por peligrosa calidad del aire. Anthony Marrone, el jefe de bomberos de Los Ángeles ya ha dicho que el condado y sus 29 departamentos «no están preparados para este tipo de desastre generalizado».

El número promedio de llamadas que está recibiendo el 911 de emergencias pidiendo ayuda es de 1.500 cada 24 horas. Imposible atenderlas todas.

«En conjunto estos incendios están llevando la capacidad de los servicios de emergencia a sus límites». Toda ayuda es poca, por eso se está solicitando a los trabajadores o exempleados que se encuentren fuera de servicio que se pongan en contacto con la central e informen de su disponibilidad. Varios colegios han cancelado sus clases, y según la portavoz de la ciudad de Pasadena, Lisa Derderian, una residencia de ancianos ha sida evacuada ante el inminente avance del fuego que obligaba también a decenas de vecinos a abandonar sus vehículos en la carretera que une Malibú con Santa Mónica, lo que ha bloqueado varias carreteras e impedido el paso de bomberos.

Los árboles calcinados también han cortado varias vías al caer, dificultando la huida de los vecinos y las labores de extinción. Universal Studios Hollywood, el mayor parque de atracciones de la zona, ayer cerraba sus puertas «como resultado de los vientos extremos y las peligrosas condiciones del incendio», a pesar de que la zona no estaba entre las seleccionadas para la evacuación. NBC universal, que opera una treintena de estudios de sonido en Burbank, ha suspendido la producción de cinco programas.A primera hora de la mañana del martes, más de 180.000 usuarios se encontraban sin electricidad en California. A algunos se les cortó directamente el suministro para evitar más incendios, y de momento no saben cuándo se retomará. El humo se está colando en muchas casas y desde el terreno los periodistas que han viajado a la zona informan a sus medios de comunicación con mascarillas especiales y gafas que protejan sus ojos porque les resulta complicado respirar. No está claro dónde se originó el incendio ni qué lo provocó, pero se sabe que un vecino lo reportó la mañana del martes y desde entonces crece tan rápido que ayer al mediodía, tras varias horas luchando contra las llamas, las autoridades confesaban que el control sobre el incendio de Paladise era «del 0% por ciento».