El ejército israelí gestionará "la transición hacia un alto el fuego de forma mesurada, profesional y ordenada"

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, dijo este jueves que en las próximas horas las tropas "continuarán completando las misiones operativas sobre el terreno" en Gazaa y que gestionarán "la transición hacia un alto el fuego de forma mesurada, profesional y ordenada".

"Israel observa las pantallas y celebra la liberación de los rehenes, que permanezcan alerta. El enemigo está aquí; no ha desaparecido", dijo Zamir este jueves en una visita a la Franja de Gaza acompañado por otros altos mandos militares.

"Gracias a la considerable presión militar y a una operación terrestre potente y de alta calidad, ustedes, las tropas, crearon las condiciones para el regreso de los rehenes a casa. Nuestra actividad militar produjo un logro político; ese logro es, ante todo, suyo", prosiguió.

Las palabras del jefe del Ejército llegan mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene una reunión con el gabinete de seguridad (organismo conformado por ministros clave y altos cargos de defensa) para ratificar este acuerdo impulsado por Estados Unidos para Gaza, que implicaría el alto el fuego en el enclave palestino.

Se espera que Netanyahu mantenga una segunda reunión con su consejo de ministros, los cuales también tienen que dar el visto bueno a este acuerdo.

Está previsto que solo se opongan a este acuerdo, tal y como ocurrió en las dos anteriores treguas, los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos ultraderechistas y considerados los miembros más radicales del gobierno de coalición israelí.

De hecho, Smotrich ya confirmó su rechazo al acuerdo esta mañana en un mensaje en sus redes sociales y pidió a Netanyahu continuar "eliminando a Hamás", una vez hayan regresado los rehenes.

Estos dos noes son insuficientes para impedir que este acuerdo salga adelante. Según aseguró la Oficina del Primer Ministro de Israel, el alto el fuego entrará en vigor en Gaza en las 24 horas posteriores a la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí