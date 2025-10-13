Júbilo en Cisjordania tras la puesta en libertad de 2.000 presos palestinos

Casi dos millares de presos palestinos fueron ayer puestos en libertad como parte del acuerdo de paz alcanzado la semana pasada entre Hamás y el gobierno de Israel tras dos años de conflicto bélico en Gaza. De todos ellos, 1.700 fueron detenidos en distintas operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en la Franja desde octubre de 2023, y 250 más permanecían privados de libertad en cárceles israelíes cumpliendo penas de larga duración, incluso varios de ellos cadena perpetua. Como parte del compromiso adquirido por Tel Aviv tras la aceptación del plan Trump, el gobierno de Benjamin Netanyahu liberó ayer también a 22 menores palestinos y los cuerpos de 360 supuestos miembros de Hamás y otras organizaciones terroristas.

Varios autobuses con presos palestinos partían en la mañana de ayer de la cárcel Ofer -situada al norte de Jerusalén, en Cisjordania- con rumbo a la ciudad palestina de Ramala. Según reportaba la cadena catarí Al Jazeera citando a la agencia alemana DPA, las fuerzas israelíes lanzaron gas lacrimógeno a los concentrados en el exterior de la cárcel -que llegaron a afectar a los informadores que esperaban el momento. Las autoridades israelíes habían advertido en las últimas semanas de que no tolerarían celebraciones por estar estrictamente prohibidas en el momento de la liberación de los reos, y ayer mismo los militares israelíes repartían octavillas en árabe con idéntico aviso.

Según la agencia palestina Wafa, la misma cadena informaba de que las fuerzas israelíes patrullaron -sin practicar detenciones- localidades de Cisjordania como Al-Khader, Al-Ubeidiya, Dar Salah y atacaron al hermano de uno de los presos liberados hoy en su domicilio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén.

Entretanto, en Gaza, una multitud aguardaba desde primera hora de ayer en los alrededores del hospital Nasser de la localidad de Jan Yunis, al sur de la Franja, la llegada de los presos palestinos liberados en un ambiente de alegría generalizada. Las imágenes del entorno del centro hospitalario mostraba a grupos de personas haciendo la señal de victoria y ondeando banderas palestinas.

Según la cadena catarí Al Jazeera, equipos sanitarios aguardaban el regreso de los reos para ser sometidos a pruebas médicas a su llegada ante la posibilidad de que muchos de ellos hayan visto deteriorarse su estado de salud. De manera simultánea, a final de la mañana de ayer se producía la llegada a Gaza de los primeros camiones -de un total de 38 previstos- con presos excarcelados en Israel. Se espera el retorno a la Franja de un total de 1.968 presos.

Por su parte, la Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, informaba en la mañana de ayer de la llegada a Egipto de 154 de los reclusos palestinos liberados a lo largo de la jornada como parte del acuerdo de paz alcanzado por Hamás y Tel Aviv. La organización confirmaba que las autoridades israelíes cumplieron con las órdenes de deportación establecidas a pesar de las críticas vertidas por los familiares de los afectados.

El traslado a Egipto de los reos se producía poco después de que Hamás llevara a cabo, por su parte, la entrega al Ejército israelí de los 20 rehenes del 7 de octubre que aún permanecían con vida. “Hoy, los convoyes han llegado a su destino en un hecho histórico para el pueblo palestino, que ha realizado grandes sacrificios”, aseveraba la citada Oficina de Información sobre Presos Palestinos en un comunicado en el que manifestaba que lo ocurrido ayer es “el fruto de una larga lucha”.

Además, la citada entidad controlada por Hamás, que recordaba que la salida de los reos se hará de manera escalonada, agradecía a los presos y a sus familiares y elogiaba “la paciencia y la resistencia del pueblo de Gaza”. “Este acuerdo representa un punto de inflexión en el camino para liberar a los presos y constituye un incentivo”, subrayaba, al tiempo que pedía a todos los palestinos “recibirlos como a héroes”.