Aviso del Pentágono para Putin sobre lo que puede pasar en Ucrania

Estados Unidos "no dejará que Ucrania fracase", prometió este martes en Alemania el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, pese al bloqueo de un multimillonario paquete de ayuda en el Congreso en Washington y la escasez de armas. Austin, advirtió hoy de que la supervivencia de Ucrania está en juego y no puede perder ni un día en su lucha contra la agresión rusa, por lo que tanto Washington como el resto de capitales occidentales seguirán suministrando a Kiev las armas que necesita para resistir "la campaña de conquista" del presidente ruso, Vladímir Putin.

"No nos engañemos, Putin no se detendrá en Ucrania. Pero como dijo (el presidente de EEUU, Joe) Biden, Ucrania puede detener a Putin, si estamos con Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", señaló el jefe del Pentágono al abrir la vigésima reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense en Ramstein, en el suroeste de Alemania.

Austin aseguró, sentado al lado del ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, que "la supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad también". "Así que seguiremos unidos para resistir la campaña de conquista de Putin y seguiremos manteniendo la fe en el pueblo ucraniano", recalcó el secretario de Defensa de EEUU, en un momento en el que los soldados ucranianos acusan una grave escasez de munición y Rusia tiene la iniciativa en todo el frente.

"Ahora las tropas ucranianas se enfrentan a duras condiciones y a duros combates. Y los civiles ucranianos soportan el bombardeo constante de misiles rusos y aviones no tripulados iraníes, pero Ucrania no retrocederá y tampoco lo hará Estados Unidos", subrayó Austin, cuando aún está bloqueado en la Cámara de Representantes un paquete de ayuda de más de 60.000 millones de dólares.

"Así que nuestro mensaje de hoy es claro: nosotros no dejaremos que Ucrania fracase, esta coalición no dejará que Ucrania fracase y el mundo libre no dejará que Ucrania fracase", insistió, y recordó que la semana pasada EEUU encontró medios para proporcionar aún así a Kiev una nueva ayuda de 300 millones de dólares para sus necesidades más urgentes en defensa antiaérea, artillería y baterías antitanques.

"Permanecemos decididos a proporcionar a Ucrania los recursos que necesita para resistir las agresiones del Kremlin. Y lo mismo hacen los países que están reunidos hoy aquí", más de una cincuentena, destacó Austin. Recordó que recientemente Chequia anunció el suministro de 800.000 rondas de municiones, Alemania, Francia, Dinamarca y Suecia también proporcionaron importantes paquetes de ayuda, dijo.

"Se trata de inversiones en la lucha de Ucrania contra la agresión de Rusia, pero también en nuestra seguridad común, la seguridad de Europa y en la seguridad mundial. Todos estaremos menos seguros si Putin se sale con la suya. El pueblo ucraniano no tiene ni un día que perder y nosotros tampoco", enfatizó.