"Bayrou ahora debe ser un líder y eso no es tan sencillo"

P: ¿Cuál era el escenario político que François Bayrou enfrentaba cuando pronunció su discurso en la Asambla Nacional?

R: Aunque Bayrou tiene la reputación de ser más progresista que su predecesor Barnier, no parece tener mucho más margen de maniobra. Gran parte de la atención en las últimas dos semanas ha estado centrada en las negociaciones con la izquierda (sin contar con La Francia Insumisa), pero ignora el papel de Los Republicanos en el Gobierno y también su fuerza en el Senado. La Asamblea Nacional tiene la última palabra sobre el presupuesto y todos los proyectos de ley financieros, pero el Senado podría ser complicado de manejar. Mientras tanto, los Socialistas han dicho que si la ley de pensiones no se suspende, votarán con la La Francia Insumisa en la moción de censura. El Reagrupamiento Nacional ha dicho que no votarán la moción de censura por el momento, pero esto significa que Bayrou será frágil desde el principio.

P: ¿Cuáles fueron los puntos principales de su discurso?

R: Los partidos y los votantes estaban muy atentos a lo que Bayrou dijera sobre la ley de pensiones: si la legislación de 2023 se suspenderá, renegociará o se dejará tal como está. La izquierda moderada quiere la suspensión (pero sin una fecha concisa para su reintroducción). Bayrou ofreció una renegociación, pero la derecha de su mayoría no está contenta con este hecho. También podrían introducirse otros impuestos para complacer a los ecologistas y, mientras tanto, los agricultores franceses quieren que se tomen medidas para garantizar que se entreguen las ayudas y el apoyo prometidos por el anterior primer ministro, Barnier, además de esperar una respuesta fuerte al acuerdo de Mercosur con la Unión Europea.

P: ¿Podría Bayrou ser esa figura de consenso que Francia necesita en estos momentos políticos inestables?

R: Alguien escribió el otro día que Bayrou ha pasado su vida siendo comentarista de la política francesa, ahora debe ser un líder y eso no es tan sencillo. No estoy seguro de que tenga las características necesarias para unir a la centroizquierda, centroderecha y a la derecha. Gran parte de su carrera política, especialmente como candidato presidencial en 2007, cuando quedó tercero con el 15% de los votos, se ha basado en hipotéticos. Su historial como ministro en el pasado, en la década de los 90, no es sobresaliente, aunque quizás sea un hombre que sepa escuchar, no sé si también es uno que sabrá actuar.

P: ¿Puede ser Bayrou el último recurso del partido de Macron para recuperar el terreno perdido después de las recientes elecciones?

R:Tras la caída de Barnier, Macron les dijo a los franceses que tenía la intención de quedarse hasta 2027 y esperaba conformar un gobierno que pudiera hacer lo mismo. Ese fue un mensaje para la izquierda más allá de la Francia Insumisa (Partido Socialista, ecologistas, comunistas) de que, a cambio de su neutralidad, no tendrían que enfrentarse a unas elecciones generales en el verano de este año. Esto podría darles tiempo para consolidar a sus diputados y prepararse para unas futuras e hipotéticas elecciones generales. Esa fue la oferta, pero parece que el centroizquierda cree que ya está listo… Mientras tanto, La Francia Insumisa y el Reagrupamiento Nacional quieren el caos.