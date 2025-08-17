La cifra de muertos en Pakistán asciende a 350 tras las lluvias del monzón

La tragedia causada por las intensas lluvias monzónicas en Pakistán se ha agravado en las últimas horas. Si ayer se informaba de más de 320 víctimas, las autoridades han confirmado que el número de muertos ya supera las 350 personas, especialmente en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde los deslizamientos de tierra y las inundaciones han causado la mayor parte de las pérdidas humanas.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) señaló que 11 distritos de Khyber Pakhtunkhwa continúan severamente afectados, con miles de personas desplazadas y decenas atrapadas en zonas remotas. Los equipos de rescate enfrentan dificultades para acceder a algunas comunidades, y se teme que el balance de víctimas siga aumentando.

Las lluvias han destruido viviendas, carreteras y puentes, dejando a numerosas comunidades incomunicadas. En respuesta, se han habilitado refugios temporales y centros de ayuda humanitaria, aunque el acceso sigue siendo un desafío en varias regiones.

Desde el inicio de la temporada de monzones a finales de junio, Pakistán acumula al menos 645 muertes relacionadas con inundaciones y derrumbes. El Departamento Meteorológico advierte que las precipitaciones continuarán en las próximas semanas, con riesgo de nuevos desastres.

Este incremento en el número de víctimas subraya la extrema vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos extremos, agravados por el cambio climático. El gobierno y organizaciones internacionales intensifican los esfuerzos para asistir a los damnificados y controlar la emergencia.