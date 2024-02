El candidato socialista portugués aceptaría con condiciones un Gobierno conservador en minoría

El candidato socialista luso, Pedro Nuno Santos, que el pasado lunes afirmó en un debate que dejaría paso a un Gobierno en minoría de la conservadora Alianza Democrática (AD) si no gana las elecciones, avisó este miércoles de que no lo hará si su oponente no promete lo mismo.

"Nadie puede exigir o imponer al PS (Partido Socialista) que haga lo que el PSD (Partido Socialdemócrata, líder de Alianza Democrática) no está dispuesto a hacer", dijo Santos en declaraciones a periodistas en Lisboa.

El socialista insistió en que el PSD no se ha mostrado disponible para permitir que avance un Gobierno en minoría si el PS gana las elecciones del próximo 10 de marzo, por lo que se siente "desobligado" a garantizar lo mismo si son los conservadores los que vencen los comicios.

"El valor de la reciprocidad es muy relevante", subrayó Santos, que consideró que el país necesita estabilidad y sólo los socialistas la pueden ofrecer.

Entre la derecha "esa estabilidad no está garantizada", porque no hay entendimientos entre los diferentes partidos y porque el programa de AD es una "verdadera aventura fiscal", defendió.

Santos había asegurado durante un debate con el líder de AD, Luís Montenegro, que si el PS no gana en las elecciones no presentará una "moción de rechazo, ni hará viable ninguna moción de rechazo" a un Ejecutivo en minoría de los conservadores.

Montenegro se limitó a decir que si no obtiene la mayoría absoluta intentará gobernar en minoría "negociando con todos los partidos de la oposición, comenzando con el Partido Socialista", sin precisar si haría lo mismo en caso contrario.

"Es una cuestión que debe clarificarse", insistió este miércoles el socialista. Santos, sucesor de António Costa en el PS, y Montenegro, presidente del PSD y líder de la alianza que integra con los democristianos y los monárquicos, son los principales candidatos a primer ministro en los comicios del 10 de marzo.