El presidente de Portugal se reúne con los líderes políticos con las elecciones anticipadas como escenario más probable tras la dimisión de Costa

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inició este miércoles las consultas con los distintos partidos políticos del país, tras la dimisión la víspera del primer ministro, António Costa, investigado por corrupción, con la convocatoria de elecciones anticipadas como escenario más posible.

El primero en ser recibido en el Palacio de Belém, en Lisboa, por Rebelo de Sousa ha sido el único representante de Livre en la Asamblea, Rui Tavares. Está previsto que la ronda de diálogos se prolongue hasta bien entrada la tarde, siendo el Partido Socialista la última fuerza parlamentaria en reunirse con el presidente, después de recibir a los representantes del Bloco de Esquerda, el Partido Comunista Português, Iniciativa Liberal, el ultraderechista Chega y el conservador Partido Social Demócrata (PDS).

A primera hora del martes, la Fiscalía hizo varios registros, incluido en los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructuras por sospechas de corrupción en la concesión de una serie de contratos públicos relacionados con la explotación de yacimientos de litio y un proyecto para producir energía con hidrógeno. Entre los detenidos está el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y el empresario Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo de Costa.

Costa se vio obligado a renunciar, aunque aseguró no haber cometido ningún acto ilícito. El ya ex primer ministro, que no está acusado formalmente de ningún cargo, defendió en todo momento su inocencia, enfatizando que no tiene cargo de conciencia alguno por haber delinquido, siquiera alguna conducta reprobable.

Tras el anuncio, Rebelo de Sousa convocó para este miércoles las reuniones con los partidos y, para mañana, al Consejo de Estado, un órgano consultivo de la Presidencia que, entre otros asuntos, puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque nunca de forma vinculante. Inmediatamente después del encuentro del jueves con el Consejo de Estado, el presidente «hablará al país», informó ayer la Presidencia, para anunciar el siguiente paso que marcará el rumbo más inmediato de la política portuguesa.

Desde la dimisión de Costa, los partidos se han mostrado divididos sobre un posible adelanto de las elecciones. La mayoría, especialmente a la derecha del hemiciclo, se muestran partidarios de disolver el Parlamento e ir a las urnas, pero no todos lo tienen tan claro, como los comunistas o los animalistas. El partido de Costa no se ha posicionado a favor o en contra de los comicios y afirma estar preparados para cualquier escenario.