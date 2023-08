La CEDEAO apuesta a la grande contra Níger

La CEDEAO bullía esta noche. La red social X era un hervidero de elucubraciones donde los más pacíficos subían gifs con banderas de la paz, y los más pesimistas llamaban a los igbo residentes en el norte de Nigeria que bajaran al sur, lejos de la frontera nigerina y del territorio yoruba. Porque después de cumplirse el pasado domingo el plazo estipulado para que los golpistas abandonen el poder en Níger, tras dos semanas frenéticas de diálogos fallidos y de tensión, los líderes de África Occidental han decidido mantener la opción de una intervención militar. Se decidió en la cumbre extraordinaria que sostuvieron hoy en Abuya.

En una comparecencia hecha a media tarde por el presidente de la comisión de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, tras la reunión de los jefes de Estado, se anunció “la activación de una fuerza de espera con todos sus elementos a efecto inmediato” para garantizar la restitución del orden constitucional en Níger. Saltaron alarmas, pero debe tenerse en cuenta que la activación de esta “fuerza de espera” conllevará un tiempo y no significa necesariamente que se producirá una intervención militar, sino que dicha opción se mantendría sobre la mesa a la que avanza un escalón.

La fuerza StandBy de la CEDEAO se activó previamente para combatir al yihadismo en diciembre de 2022. Su efectividad ya fue puesta en entredicho cuando se acordó, resultando definitivamente en un granito de arena en la montaña de la lucha contra el terrorismo, un valioso granito, pero sólo eso. El yihadismo sigue creciendo pese a todo. Por el momento sólo se ha conocido que Alassane Ouattara, presidente de Costa de Marfil, está dispuesto a aportar entre 850 y 1.100 tropas para apoyar a Nigeria y Benín, aunque este sería un número demasiado bajo frente a lo que requeriría una operación de envergadura en Níger (incluso contando con los apoyos del CRR en el norte y un grueso de la tropa nigeriana) si se considera el enorme tamaño del país.

El mandatario marfileño anunció en una rueda de prensa posterior a la cumbre que “los jefes de Defensa mantendrán próximas reuniones para finalizar los preparativos, pero tienen el consentimiento de los jefes de Estado para comenzar la operación tan pronto como sea posible”. El tono de Ouattara era contundente. ¿Otro farol?

Doce puntos donde no se menciona el diálogo

En la medianoche del jueves se emitió el comunicado oficial de la CEDEAO con los 12 puntos acordados en la cumbre, entre los que se encontraban mantener las sanciones o aumentarlas, mantener cerradas las fronteras con Níger y activar una fuerza StandBy para “restaurar el orden constitucional en la República de Níger”, avisando con anterioridad a cualquier agente “externo o interno” de que no interfiriera en lo decidido por la organización. Apelaba igualmente a la Unión Africana y Naciones Unidas a respaldar las acciones siguientes que vaya a acometer la CEDEAO, y terminó reiterando “su compromiso en la restauración del orden constitucional a través de medios pacíficos”.

¿Habrá guerra? La pregunta sigue pendiente. Mientras Mali anunció el miércoles que se suspendía la emisión de visas malienses a los ciudadanos franceses, y la junta en Níger acusó falsamente a Francia de atacar controles fronterizos y de liberar a presos terroristas, la activación de la fuerza regional constituye un paso más hacia la debacle sin que se trate aún del paso definitivo.

Los bulos no tienen intención de parar en las redes. En la tarde del jueves se difundió un vídeo donde aparecía un edificio envuelto en llamas que decían que era la embajada de Nigeria en Niamey, algo que rápidamente se desmintió. Cuentas de trolls rusos difunden noticias sobre movimientos de tropas que aún no han ocurrido. Aparece en un vídeo ejercitando Bazoum dentro del recinto presidencial, rodeado de captores, y se dice que se trata del presidente saliendo ileso de su cautiverio tras firmar su dimisión. Algo falso, ya que todavía no ha firmado ningún documento que le deponga de la presidencia y prosigue de rehén de los golpistas.

Pocas horas antes de las incendiarias declaraciones de Ouattara, al inicio de la cumbre, como en otro mundo, el presidente de Nigeria habló a los presentes en calidad de presidente rotativo de la CEDEAO, afirmando que “es crucial que prioricemos las negociaciones diplomáticas y el diálogo como base de nuestras actuaciones”. Concluía su discurso con el deseo de que “nuestras deliberaciones sean productivas y fructíferas, llevándonos por el camino de una solución amistosa en la crisis política de Níger”. En este momento pareció que la intervención militar quedaba descartada, animándose no pocos a publicarlo en redes y medios con la misma precipitación con que otros hablan ahora de una guerra inevitable.

Un dato para considerar sería el número de jefes de Estado rubricaron el comunicado de la CEDEAO, que fueron ocho en total. Teniendo en cuenta que la CEDEAO la conforman 15 países, ¿podría decirse que quién firmó era en efecto la CEDEAO? Y, en ese caso, ¿intervendrá entonces la CEDEAO propiamente dicha? Los próximos días descorrerán el misterio.