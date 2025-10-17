China advierte a EE UU de que podría pagar un "alto precio" por armar a Taiwán: "Es un juego muy peligroso"

Las autoridades de China han alertado este viernes a Estados Unidos de que tomar medidas encaminadas en "armar a Taiwán" constituye un "juego de azar muy peligroso" por el que Washington podría acabar "pagando un precio muy alto", unas palabras con las que ha criticado la aprobación por parte del Senado estadounidense de una ley que refuerza la cooperación militar con la isla.

El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, ha instado durante una rueda de prensa a Washington a descartar el uso de la "carta de Taiwán" en el marco de su política exterior y ha incidido en que se trata de una "cuestión propia de su política interna". Zhang ha advertido así de que estas acciones "socavan la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China, además de poner en peligro la paz y la estabilidad a nivel global".

"China se opone tajantemente a este tipo de acciones. La cuestión de Taiwán es una línea roja en las relaciones con Estados Unidos y no debe ser cruzada", ha aseverado. Así se ha pronunciado después de que la Cámara Alta estadounidense diera el visto bueno a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye una iniciativa de "cooperación en materia de seguridad" para Taiwán y busca reforzar la cooperación entre las partes en este terreno.