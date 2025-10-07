China está detrás del mayor "cibercomplot" para boicotear los teléfonos de Nueva York

El Servicio Secreto de los Estados Unidos lo tiene claro. China está detrás del gigantesco complot cobernético, que conforme avanzan las investigaciones crece en sus proporciones, para paralizar las comunicaciones telefónicas en la ciudad de Nueva York mientras estaba reunida la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Agentes federales han descubierto 200.000 tarjetas SIM adicionales en Nueva Jersey, además de las 100.000 tarjetas SIM y otros equipos ya incautados.

Investigaciones de Seguridad Nacional ha confiscado las tarjetas SIM y cientos de servidores en seis oficinas y apartamentos vacíos en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. El equipo, originalmente hallado en Nueva York, era capaz de transmitir 30 millones de mensajes de texto anónimos por minuto, suficiente para colapsar las redes celulares, bloquear los sistemas de emergencia y las comunicaciones en toda la ciudad.

“La amenaza potencial que estos centros de datos representan para el público podría incluir el cierre de recursos críticos que el público necesita, como el sistema 911(Urgencias), o potencialmente afectar la capacidad del público para comunicarse todo, incluidas las transacciones comerciales”, según un experto consultado por la cadena ABC. Se trabaja para identificar quién alquiló los locales y orquestó la operación. No se han realizado arrestos.