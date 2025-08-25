China presenta al mundo sus nuevos y letales misiles: son hipersónicos y tienen capacidad nuclear

Pekín se prepara para transformar la conmemoración del 80 aniversario de su victoria sobre Japón, el próximo 3 de septiembre, en una exhibición militar de envergadura sin precedentes. Este evento promete ser el desfile más grande en la historia de China, no solo celebra un hito histórico, sino que se perfila como una rotunda declaración geopolítica, destacando la revelación de misiles hipersónicos con capacidad nuclear.

Asimismo, la magnitud de esta parada militar será considerable, con una duración estimada de 70 minutos. Se exhibirán más de cien piezas de equipamiento militar de fabricación nacional y en servicio activo. El foco principal estará en la presentación de nuevas capacidades ofensivas, incluyendo misiles estratégicos avanzados, armas hipersónicas novedosas, sistemas no tripulados, equipos de guerra electrónica y armamento de energía dirigida. Se prevé que se muestren nuevos misiles de crucero como los YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20, además de la posible aparición de nuevos misiles balísticos intercontinentales (ICBM), marcando un salto cualitativo en la proyección de poder.

Por otro lado, el desfile trasciende la mera exposición de armamento individual para reflejar una visión integrada del combate moderno. Las formaciones estarán organizadas en grupos operativos conjuntos, diseñados para emular roles de combate reales, como el ataque estratégico, las operaciones marítimas o la defensa aérea y antimisiles. Se espera la incorporación destacada, o incluso el debut, de nuevos sistemas de defensa aérea y antimisiles como los HQ-20, HQ-26 y HQ-29, que complementan las capacidades ofensivas exhibidas y demuestran una estrategia de defensa multicapa, indicativa de una madurez doctrinal importante.

La demostración del poderío militar chino y sus implicaciones

Así las cosas, esta demostración de fuerza es una señal inequívoca de la ambición militar de China y su firme determinación de proyectar poder a escala global, según apuntan desde Interesting Engineering. El desfile no es solo una parada ceremonial, sino una declaración clara de que el gigante asiático aspira a un rol principal en la seguridad internacional, redefiniendo el equilibrio de fuerzas. Es un mensaje directo a la comunidad internacional sobre su capacidad para defender sus intereses y expandir su influencia.

Además, las implicaciones de esta exhibición de armamento son de un calado considerable para el equilibrio de poder internacional y la seguridad regional. La modernización y el avance tecnológico de las fuerzas armadas chinas desafían las estructuras militares establecidas y obligan a una reevaluación de las estrategias defensivas en el Indo-Pacífico. La capacidad de despliegue de armas de nueva generación como los misiles hipersónicos supone un cambio de paradigma para la disuasión y las operaciones militares en el futuro cercano.

De este modo, la emergente hegemonía militar china plantea un notable desafío a la indiscutible superioridad tecnológica occidental. Para países como España y el resto de Europa, esta nueva realidad geopolítica exige una lectura atenta y una reflexión sobre cómo posicionarse en un panorama de seguridad global cada vez más complejo. La muestra de Pekín subraya la necesidad de una diplomacia robusta y estrategia defensiva coherente en un mundo multipolar.