China y Rusia se conjuran para combatir "comportamientos hegemónicos" de EEUU en el orden internacional

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, coincidieron este martes en que las relaciones entre China y Rusia se han fortalecido y que ambos países combatirán "comportamientos hegemónicos e intimidatorios", en referencia a Estados Unidos.

"Este año se cumple el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Hemos pasado por altibajos, pero se han fortalecido y ahora son cada vez más maduras y estables. Somos socios prioritarios, defendemos un espíritu de buena vecindad y mantenemos una cooperación estratégica integral", resumió Wang frente a Lavrov al comienzo de una rueda de prensa conjunta retransmitida por medios estatales rusos.

Según el diplomático chino, las relaciones bilaterales están en un "nivel alto" gracias a que "se basan en el principio de no alineación, no confrontación y no atacar a terceros". "Las buenas relaciones actuales entre China y Rusia se han logrado con esfuerzo. Debemos ahora mantenerlas", afirmó.

También indicó que Moscú y Pekín deben defender el diálogo y "oponerse a todos los comportamientos hegemónicos e intimidatorios" y a todos aquellos que inciten a la división y la confrontación. "Buscaremos más resultados beneficiosos en nuestra asociación y apostaremos por una globalización económica inclusiva que se oponga al unilateralismo y al proteccionismo", agregó, al tiempo que promoverán "un mundo multipolar igualitario" en un momento en que "el Sur Global está ganando impulso", según Wang.

Por su parte, Lavrov señaló que los lazos están en un nivel "sin precedentes" y que seguirán desarrollándose de forma dinámica "pese a la situación desafiante que vivimos en el mundo". "Habrá más intercambios y trabajaremos juntos para luchar contra el hegemonismo. Estamos en contra de sanciones contra países como Rusia pero estamos viendo que esta política se empieza a usar contra China para limitar sus oportunidades para desarrollarse. Solo lo hacen para eliminar la competencia", aseveró Lavrov.

Así, Rusia y China deben estar atentos "ante cualquier intento de sanciones unilaterales" que al final "pueden colapsar las cadenas de suministro". "Todo el mundo se da cuenta de que Occidente y su sistema de vínculos financieros mundiales no son fiables. En cualquier momento pueden castigar a cualquier país que vaya en contra de sus políticas coloniales", espetó el jefe de la diplomacia rusa.

Reunión con Xi Jinping

Posteriormente, Lavrov se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. Por el momento no ha trascendido el contenido de la conversación entre Xi y el ministro ruso, quien con su homólogo había abordado previamente los dos grandes conflictos armados actuales y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, entre otros asuntos. Sobre Ucrania, Lavrov, agradeció la "posición imparcial" de China sobre la guerra, así como "su voluntad de desempeñar un rol constructivo" para "solucionar la crisis de forma política".

También coincidió con Wang en que es "importante tener en cuenta las posiciones de todas las partes involucradas" y subrayó que su país no participará en ningún evento internacional en el que no se tenga en cuenta la posición de Rusia sobre la guerra. En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde entonces, han defendido que sus lazos "no amenazan a ningún país" y que, en realidad, "hacen avanzar la multipolarización del mundo". Desde el comienzo de la contienda en Ucrania, China ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.