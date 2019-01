Las muertes por terrorismo en el mundo cayeron en un 27%, una buena noticia para los expertos en antiterrorismo, pues sus medidas están surtiendo efecto. Sin embargo, cada asesinato es deplorable y no se puede olvidar que 67 países sufrieron bajas por culpa del terror, la segunda cifra más alta desde 2002. Eso sí, aunque la impresión sea diferente, el 99% de todos los fallecidos a manos de terroristas no fueron en Occidente: ni en la UE, ni en EE UU. Estas son las principales conclusiones del completo Informe de Terrorismo Global 2018, elaborado por el Institute for Economics & Peace, que se presentó la semana pasada en Madrid por parte de Serge Stroobants, el director de operaciones para Europa y MENA. El ex militar belga explicó en la sede del Club de Madrid que «desde 2014 nos hemos vuelto mucho más eficaces, hemos logrado desbaratar muchísimos más ataques que en el pasado y han muerto menos personas».

Stroobants alerta de varias tendencias. Por un lado, los terroristas son «conservadores» y continúan prefiriendo atacar mediante bombas y armas (tipo kalashnikov). Eso lleva siendo así durante la última veintena de años. Además, el analista y profesor contextualiza que los atentados no son tan caros como nos creemos: «El 75% de los ataques del mundo cuesta menos de 10.000 dólares (8.787 euros)». El experto también confesó que el terrorismo de extrema derecha en el mundo está al alza desde 2013.

Durante una entrevista con LA RAZÓN, Stroobants indicó que Europa había hecho un gran esfuerzo y mejoría, pues los fallecidos han caído en un 75%. Al preguntarle por la cuestión del Brexit, el experto en Defensa señaló que «Reino Unido también se ha beneficiado de la cooperación en el seno de la UE, de los intercambios de información. Todos los esfuerzos y la cooperación que han llevado a una mejora del impacto del terrorismo y su respuesta. Reino Unido ya no podrá formar parte de esto más». El ex coronel de las Fuerzas Armadas belgas añade que «no estoy seguro de que en caso del Brexit, y de cómo sea, este tipo de cooperación continúe». Al contrario, desde el punto de vista de los Veintisiete, «el resto de naciones de la UE tenemos que asumir que Reino Unido era uno de los actores más importantes en la cuestión de seguridad dentro de la UE, también en suministrar capacidades, algo que eventualmente podría desaparecer».

Algo que también preocupa es el aumento de la violencia terrorista en el Irlanda del Norte. A este respecto Stroobants indica que el problema allí sería «una frontera dura. Si se reinstaura una frontera entre comunidades, se incrementarían automáticamente las posibilidades de violencia». En su opinión, «no es que estés creando violencia, pero sí realzando las opciones a que la violencia tenga lugar. Hemos visto que la tensión ha aumentado durante los últimos meses, con dos coches bombas en Londonderry y el Nuevo Ira volviendo a la primera línea» de la violencia.