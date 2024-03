El Congreso de Perú planea destituir a Boluarte por el «caso Rolex»

La frágil credibilidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien cuenta con apenas un 9% de aprobación popular, sigue desmoronándose y una amenaza de destitución la acecha desde el Parlamento, en medio del escándalo por el llamado «Caso Rolex». El grupo parlamentario Perú Libre, partido que llevó a la presidencia al encarcelado Pedro Castillo y al que pertenecía también Boluarte, presentó una moción de vacancia presidencial contra la mandataria «por permanente incapacidad moral». La petición cuenta con la firma de 20 congresistas de diferentes grupos políticos. Y esta semana se espera una votación para la admisión a debate en el Pleno del Congreso.

En el documento presentado, se señala que Boluarte mintió hasta en tres oportunidades en el episodio de los relojes de alta gama. «No supo explicar por qué dichos artículos de lujo no figuran en ninguna de sus declaraciones juradas de bienes y rentas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, al inicio de ejercer su función pública como ministra de Inclusión Social, al inicio de ejercer la función pública como presidenta de la República», y «cuando precisa que sus relojes son de antaña adquisición», se lee en el documento, que respaldan congresistas de cinco formaciones diferentes.

Esta medida desde el Poder Legislativo se dio horas después de que la Fiscalía General allanara la vivienda de Boluarte y su despacho en Palacio de Gobierno, donde los agentes policiales levantaron alfombras y hasta revisaron las rendijas de los sillones, según declaró el abogado de Boluarte, Tomás Castañeda. De acuerdo a los primeros resultados de las operaciones de allanamiento, se demuestra que Boluarte mintió. No sólo uno de los relojes Rolex que luce no es «de antaño», sino que tampoco fue adquirido como fruto de sus ahorros. Durante el registro a su vivienda, liderado por la Fiscalía, se halló el certificado de garantía de uno de los objetos de lujo que lucía en los eventos oficiales. El reloj, comprado en 2023, corresponde al modelo Date Just 36, valorizado en 16.000 dólares con diamantes en cada número. La garantía también precisa que este objeto fue comprado el 8 de julio del 2023 y que fue adquirido en Casa Banchero, único distribuidor de los relojes Rolex en el Perú. Por cierto, el dueño del negocio ya declaró a la Fiscalía que la presidenta no es su clienta y nunca ha encargado ningún Rolex ni otro artículo de lujo. Las autoridades registraron también diez relojes de alta gama, además de otras pulseras y joyas de oro. En el acta de allanamiento también se incluyó el certificado de garantía de una pulsera de oro modelo Bangle, también obtenida en la Casa Banchero, por valor de 5.235 dólares.

No obstante, la mandataria peruana sigue sin dar explicaciones sobre el origen de las lujosas joyas. En un tardío mensaje a la nación, acusó a la prensa independiente que destapó la historia de los Rolex de acosarla y calificó el allanamiento a su vivienda como «inconstitucional, arbitrario, desproporcional y abusivo».

Desde el inicio de su mensaje, Boluarte se situó como víctima de las acciones de la Fiscalía que, a decir de las autoridades, ella misma propició al negarse dos veces a atender los requerimientos de la Justicia. «El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tomamos en cuenta la hora», inició la presidenta el mensaje grabado, donde apareció acompañada de sus ministros de Estado.

Boluarte también denunció sufrir un trato discriminatorio por ser mujer. «¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o presidente? Espero que no sea un tema sexista ni de discriminación». Insistió, por otro lado, en que por recomendación de su abogado sólo va a aclarar el tema ante la Fiscalía.

Boluarte dedicó buena parte de su mensaje a acusar a la prensa independiente que ya había denunciado los excesos de la represión militar y policial que ordenó a comienzos de su mandato y que causó la muerte de 49 personas durante las protestas en contra de su Gobierno. “Basta de utilizar algunos medios de comunicación para causar caos en perjuicio de la patria. Basta de cortinas de humo, basta de un complot en contra del país”, dijo tratando de desviar la atención.

También se dirigió al Congreso de la República, que le ha quitado el respaldo con el que contaba hasta hace poco. “Hago un llamado a los congresistas a defender la institucionalidad, no al adelanto de las elecciones. Esta presidenta no se rinde frente a este ataque sistemático”, señaló finalmente, con lo que se descarta su renuncia al cargo, pese al pedido desde diferentes frentes políticos y sociales de que lo haga.