Condenada a cadena perpetua la mujer que mató en Oxford al español Jorge Carreño por una fantasía sexual

La joven de 26 años Scarlet Blake fue condenada la pasada semana a cadena perpetua por el asesinato en 2021 en Oxford del español Jorge Martín Carreño, a quien golpeó y tiró al río en un crimen con motivación sexual en julio de 2021. El joven canario de 30 años, un ingeniero eléctrico que trabajaba en la planta de BMW de la ciudad, había salido por la noche con sus compañeros después de que se levantaran las restricciones del Covid-19. Durante su regreso a casa, se separó de su grupo de amigos y se topó con Blake en la plaza Radcliffe. Según el tribunal de Oxford, la joven le condujo hasta una orilla aislada del río Cherwell, afluente del Támesis, le golpeó en la cabeza con una botella de vodka, intentó estrangularle y le empujó al agua, donde murió ahogado.

Blake, que es transexual, deberá cumplir al menos 24 años antes de ser considerada para una reducción de la pena, dijo el juez Martin Chamberlain al emitir la sentencia. El tribunal escuchó previamente cómo la mujer, antes conocida como Alice Wang, llegó a Reino Unido procedente de China a la edad de nueve años, y cómo a los 12 reveló a sus padres su identidad transgénero. Blake confesó que «hizo muy infeliz a mi padre y también a mi madre» y «causó una gran ruptura emocional».

Además del asesinato, confesó haber cometido un delito de daños por haber matado un gato meses antes en una acción que emitió en directo por internet. El magistrado dijo que un programa de Netflix sobre matar gatos había influido sobre la joven a la hora de cometer los delitos.

Al detallar su dictamen, Chamberlain señaló que el asesinato del joven, hallado muerto el 26 de julio, fue «la culminación de un plan que sopesó y formuló durante meses», y que perseguía el deleite personal y de su exnovia Ashlynn Bell. «Decidió matar a alguien porque creía que a Ashlynn Bell le resultaría sexualmente excitante, lo que así era», afirmó.

«Hubo, por tanto, una clara motivación sexual para el asesinato. Usted también creyó que obtendría placer, sexual o no, de la experiencia de matar a una persona», prosiguió el juez. «Estoy seguro de que disfrutó matando a Jorge, como disfrutó matando al gato». Chamberlain mantuvo que «la decisión de matar a Jorge no fue una reacción a algo que dijo o hizo, no fue un error momentáneo, no fue una decisión tomada bajo la ira o porque sus emociones le superaran», sino algo planeado.

El magistrado constató que no es posible establecer exactamente cómo Blake lo mató, «si lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con una botella de vodka o alguna otra cosa que tenía en su mochila». Luego «lo estranguló aplicando presión en los vasos sanguíneos justo debajo de la mandíbula con las manos o una ligadura, para después echarlo al río donde se ahogó», agregó.

El juez dijo que durante el juicio Blake trató de implicar falsamente a Bell en la matanza y que sus explicaciones sobre sus dificultades en la infancia o presunta personalidad múltiple buscaban «racionalizar lo sucedido». La Fiscalía explicó que la chica, que entonces contaba con 23 años, tenía «un interés extremo por la muerte» y obtenía gratificación sexual de la violencia y la matanza de gatos, que grababa en vídeos.

La madre del joven asesinado y sus dos hermanos intervinieron ante el tribunal tras la lectura de la sentencia. «Éramos trillizos, nacimos juntos, crecimos juntos, éramos los mejores amigos. Jorge iluminaba cualquier lugar, siempre estaba repartiendo alegría. Era, por encima de todo, una buena persona», subrayaron sus hermanos. «Scarlet Blake no ha mostrado ningún remordimiento por sus actos, lo que lo hace aún más difícil de procesar. Ella ha tomado la vida de Jorge para su propio placer sexual. Es profundamente perturbador saberlo».

Carmen Carreño, por su parte, dijo haber sentido la pérdida de su hijo «como un golpe traumático, devastador, que deja un vacío imposible de llenar. Pasar por el dolor de perder un hijo, un hermano, en circunstancias tan trágicas e injustificadas, es una prueba que ninguna familia debería afrontar. Hoy su ausencia deja una profunda herida en nuestros corazones».