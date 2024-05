Contribución de la Medicina Tradicional China en «La Construcción Conjunta de Una Comunidad Compartida Para la Humanidad entre China y España».

Por Rafael de Mora Sánchez (director de la Sec. de MTC de CCh.)

El Excmo. Embajador de China en España ‒Sr. Yao Jing‒, en diferentes discursos que tuve el honor de presenciar, mencionó que tanto España como China son dos Estados-Civilización; igualmente, que son países de una gran antigüedad y promotores comunes de la que se ha llamado la segunda globalización: la ruta del Galeón de Manila, que estuvo en funcionamiento desde mediados del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX, momento del declive del Imperio chino y del Imperio español.

Si nos remontamos un poco en la historia, durante la Edad Media innumerables inventos chinos llegaron a la Península Ibérica de mano de los musulmanes: el papel (en Játiva se fundó la primera fábrica de papel en el año 1056), la pólvora, la brújula marina, el arroz, los cítricos, las farmacias (por primera vez en España y Europa en la Córdoba del siglo IX), el algebra, el sistema decimal, el cero posicional, la rotación de cultivos, el arado de vertedera, el timón de codaste y un largo etcétera. Todos estos inventos y avances chinos desde España se exportaron al resto de Europa y algunos de ellos se han convertido en parte esencial de nuestra cultura siendo el sustrato de: la pasta (en sus diversas modalidades), los arroces, las paellas, los fuegos artificiales, las cerámicas típicas y los mantones de Manila, entre otros.

La iniciativa de Xi Jinping:

Durante una visita oficial a Kazajistán en septiembre de 2013, el presidente de China ‒ Xi Jinping‒, anunció el inicio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR, Belt and Road Initiative, o abreviadamente La Franja y la Ruta (OBOR, One Belt, One Road). Desde entonces, se han hecho famosas las frases en que Xi Jinping expone sus principios programáticos generales para el resurgir del pueblo chino, a saber:

«Nuestro objetivo es ofrecer una vida mejor a nuestro pueblo».

«Debemos construir una sociedad armoniosa, donde todos tengan la oportunidad de florecer».

«La sabiduría popular es la fuente de nuestra fuerza».

«La cultura china tiene una rica historia y debe ser preservada y promovida», etc.

Y, por lo que se refiere a la Medicina Tradicional China, Xi Jinping subrayó el importante papel que desempeña en la construcción de una «China saludable». En este sentido, dijo:

«El país debe continuar con los buenos elementos de la MTC e innovarlos, destacando que Medicina Tradicional China es un tesoro de la civilización china que encarna la sabiduría de la nación y de su pueblo».

«La nación china dependió de la Medicina Tradicional China para tratar enfermedades y salvar vidas durante miles de años».

«Al haber luchado contra la COVID-19, el SARS y otras enfermedades infecciosas importantes, tenemos una comprensión más profunda del papel de la Medicina Tradicional China».

Anteriormente, el propio Mao Zedong ya había dicho:

«La Medicina Tradicional China es un gran tesoro que debe explorarse y mejorarse cuidadosamente».

«El conocimiento de la MTC y la medicina occidental debe ser mezclado en una nueva medicina en China».

Mao Zedong propuso que existiera solidaridad entre los profesionales de la Medicina occidental y los de la Medicina Tradicional China, y que los médicos occidentales tuvieran una base suficiente de MTC.

En lo más íntimo de la cultura china observamos desde tiempos muy remotos una profunda vinculación entre la filosofía y la salud. En el Libro de las Odas (诗经, Shī Jīng) escrito en la dinastía Zhou (1050 a. C. - 256 a. C.), se dice:

«Si usted capta la sabiduría que se encuentra en el funcionamiento del universo y que se expresa en el ámbito de la filosofía, usted será capaz de salvaguardar su salud física».

Así pues, podemos concluir que la medicina china es una filosofía aplicada a la salud que, desde tiempos inmemoriales, ha sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes de la historia y que ha sido capaz ‒y lo sigue siendo‒, de convivir con la Medicina occidental en China desde hace aproximadamente un siglo.

Regulación de los estudios y la profesión de la MTC:

A pesar de la intensa labor realizada por muchas escuelas de MTC a lo largo de más de 30 años en España, como es el caso de la Escuela Superior de MTC dependiente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, que cuenta con el respaldo académico de diferentes universidades chinas de MTC, en España seguimos con un vacío regulatorio que perjudica por partes iguales a pacientes como a profesionales y a estudiantes.

En la Europa comunitaria y no comunitaria, la MTC es practicada por un sinnúmero de terapeutas y por médicos; nos obstante, aún hay pocos países que tengan una regulación al respecto y, entre los que sí la tienen, no hay un consenso estandarizado en su legislación ni de los estudios y ni de la profesión, lo que va meridianamente en contra del sentido de la Unión Europea y del Espacio Schengen que también afecta a países comunitarios y no comunitarios en sus intercambios de servicios profesionales. Lo cual carece de sentido. De igual manera, es necesario recordar que ya la OMS en diferente directiva ha señalado el uso de las Medicinas Tradicionales (que incluye a la MTC), en el marco legal de los Derechos Humanos, lo que hace perentoria su regulación en la UE.

En España, en el año 1998, se presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Cataluña, para que impulsara desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña un análisis sobre las medicinas no convencionales en Cataluña, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y de la OMS, que en 1977 estableció su programa de Medicina Tradicional, instando a los gobiernos a otorgar una «importancia adecuada al uso de medicinas tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus sistemas nacionales de salud». En 2007, se publicó el decreto por el que se regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias naturales en Cataluña, pero en 2011, el Tribunal Supremo ratificó que la Generalitat Cataluña no puede regular la práctica de las terapias naturales, por tratarse de legislación estatal básica, competencia exclusiva del estado. Por lo que no salió adelante.

No obstante, surgieron algunas iniciativas a nivel europeo para la regulación de las llamadas Medicinas Complementarios e Integrativas (donde se integraría la MTC), como fue el proyecto CAMbrella (Complementary and Alternative Medicine: a European Research Network) que se inició en 2010. Aunque a fecha de hoy, aún no hay resultados.

Así pues, es objetivo de la Sección de MTC de Cátedra China de Cátedra China junto con el Observatorio de MTC de Practitioner’s Register perteneciente a la FEMTCI (Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa), la regulación en España de la MTC lo que permitirá reforzar, aún más, las magníficas relaciones que existen entre las universidades y hospitales de MTC de China y los centros y asociaciones españoles que compartimos el mismo deseo: que sea la salud integral que aporta la MTC, el gran nexo de unión fraternal entre los pueblos español y chino.

Epílogo:

Como corolario a lo anteriormente explicado, la construcción conjunta de una Comunidad Compartida para la Humanidad entre China y el mundo entero, es un antiguo anhelo de la cultura china. Así, el «Maestro Kong» [Confucio, Kǒng zǐ (551 a. C.–479 a. C.)], dijo:

«Para aquel que respeta la dignidad del hombre y practica lo que exigen el amor y la cortesía, dentro de los cuatro mares todos los hombres son hermanos».

Sin lugar a dudas, la hermandad entre los pueblos es una de las constantes de la cultura china desde tiempos inmemoriales. La cultura china se asienta en unos valores ecuménicos que quiere compartir, desde el respeto a la diferencia, con todo el planeta; porque su civilización no es de corte imperialista (con deseos de subyugar y colonizar a los demás), sino que es una civilización consciente de que, sólo construyendo una Comunidad Compartida, la humanidad y el planeta mismo, tendrán un futuro próspero.

Como dice el refranero español: «Es de bien nacido ser agradecido». Por ello, España y el mundo entero han de estar inmensamente agradecidos a China por habernos ofrendado el mayor de todos sus tesoros: la Medicina Tradicional China. En palabras de Xi Jinping: «La Medicina Tradicional China es un tesoro de la civilización china que encarna la sabiduría de la nación y de su pueblo».

