Crece la tensión en Polonia por los ejercicios militares Zapad entre Rusia y Bielorrusia: "Responderemos"

El Ministerio de Defensa de Polonia ha asegurado que los ejercicios militares Zapad entre Rusia y Bielorrusia que se celebrarán este próximo mes de septiembre tendrán una respuesta "apropiada" por parte de las fuerzas polacas y de la OTAN, ya que consideran que estas maniobras pueden ser empleadas como preparación para "nuevos ataques" por parte de la Federación.

Así lo ha anunciado el alto cargo del ministerio de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, en la radio RMF, en unas declaraciones que han sido recogidas por el digital Notes from Poland: "Polonia responderá a los ejercicios Zapad 2025, que se celebrarán en Bielorrusia, de una manera apropiada", enunció.

Los ejercicios Zapad se tratan se maniobras militares celebradas cada cuatro años, fundamentalmente en el seno de la Federación Rusa y cuyos inicios se remontan a los tiempos de la extinta Unión Soviética. Los últimos precedentes de los ejercicios Zapad se remontan al año 2021, cuando se movilizaron hasta 200.000 efectivos.

En palabras de Andréi Bogodel, jefe del departamento educativo y metodológico de la Facultad del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Academia Militar de Bielorrusia, la edición de este año supondrá un aviso para los países que quieran atacar o socavar la integridad de los países participantes: "Estamos dispuestos a defender nuestra tierra para que la bota del enemigo nunca llegue a nuestra tierra", declaró ante la agencia bielorrusa Belta.

Volviendo a Polonia, Tomczyk recordó que el año pasado se juntaron las fuerzas de ocho países OTAN, con más de 100.000 soldados en total, se juntaron en Polonia para realizar también maniobras militares, a la que avisó que se seguirán haciendo en respuesta a los mencionados Zapad y que "la OTAN es más fuerte que Rusia".

Sospechas en Ucrania

Otro de los que se muestra escéptico con la realización de estos ejercicios es, precisamente, la otra parte del conflicto con Rusia, Ucrania. Concretamente, The Kyiv Independent se hace eco de las advertencias de Volodímir Zelenski sobre estos ejercicios, especificando que estas maniobras pueden ser la antesala de "nuevos ataques por parte de Rusia".

Asimismo, preguntó, ya que desde Ucrania interpretan que los Zapad de 2021 fueron una preparación para el ataque ruso de 2022, cuál será el país que Rusia atacará después, viendo estos ejercicios: "¿A quién le tocará ahora? No lo sé. ¿Ucrania? ¿Lituania? ¿Polonia? ¡Dios no lo quiera! No obstante, todos debemos estar preparados", sentenció.