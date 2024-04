La cubierta del motor de un avión Boeing se cae en pleno vuelo con 135 pasajeros a bordo

Un Boeing 737 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que la cubierta del motor se cayera y golpeara el ala durante el despegue tras despegar en el Aeropuerto Internacional de Denver con rumbo a Houston. ‌La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos ya ha ordenado una investigación.

‌El avión, operado por Southwest Airlines, había salido de Denver con 135 pasajeros y seis tripulantes a bordo cuando la pieza se desprendió. ‌Los pasajeros, horrorizados, vieron cómo la cubierta que cubre el motor ondeaba al viento, informa The Telegraph.

‌El incidente del Boeing 737-800, de nueve años de antigüedad, ha sido el último susto para la seguridad de los pasajeros que ha afectado al fabricante de aviones estadounidense.

Un piloto ha asegurado en X que el capó podría haberse desprendido porque los pestillos utilizados para sujetarlo quizá no estaban fijados correctamente.

‌“Es poco probable que las capotas causen daños que amenacen con derribar el avión; podrían desprenderse y golpear la cola, pero esa es una posibilidad bastante remota y aún es poco probable que cause daños que pongan en peligro la vida", añadió. ‌“El viento podría entrar en lugares del motor para los que no está diseñado. Con el tiempo eso podría causar algún daño, pero no es una amenaza inmediata”.

Un portavoz de Southwest dijo: "El vuelo 3695 de Southwest regresó al Aeropuerto Internacional de Denver esta mañana y aterrizó de manera segura después de experimentar un problema mecánico. Estamos trabajando ahora para que los clientes viajen a Houston en otro avión. Nuestros equipos de mantenimiento están revisando el avión”. La aerolínea declaró que sus equipos de mantenimiento revisarían el avión, que estuvo en el aire durante 35 minutos antes de verse obligado a dar la vuelta y aterrizar. El aparato fue considerado apto para volar en mayo de 2015, según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Este es el fallo más reciente de una larga lista de problemas mecánicos que han afectado a los aviones Boeing de distintas aerolíneas durante los últimos meses. Hace más de un mes, una puerta de un avión Boeing 737 MAX se desprendió durante un vuelo de Alaska Airlines.