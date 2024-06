Cumbre de paz en Suiza: ¿quién asistirá y quién no a la cita organizada por Ucrania?

Volodimir Zelenski ya está en Suiza. El presidente ucraniano aterrizó el viernes en el país helvético para asistir a la Cumbre de Paz impulsada por Kyiv, que se celebrará este fin de semana en la estación alpina de Lucerna. «La cumbre de paz permitirá a la mayoría global dar pasos concretos en ámbitos que son importantes para todos en el mundo: la seguridad nuclear y alimentaria y el retorno de los prisioneros de guerra y de todas las personas deportadas, incluidos los niños ucranianos deportados», explicó Zelenski. Así, el líder ucraniano confirmaba su renuncia a buscar apoyos para respaldar las exigencias más ambiciosas contenidas en la llamada Fórmula de Paz ucraniana, en torno a la que gravitará la cumbre.

En su lugar, el objetivo será conseguir un apoyo internacional masivo a algunas de sus demandas; un apoyo que vaya más allá de sus socios occidentales y se extienda a regiones del llamado Sur Global. El Gobierno ucraniano interpreta que esta es la forma más eficaz para elevar la presión sobre la Rusia de Vladimir Putin. Pero ¿cuántos países asistirán y quiénes serán las grandes ausencias?

Asistentes confirmados

Este viernes, el Consejo Federal Suizo ha dado a conocer la lista definitiva de asistentes. Serán 92 países los que participen en la cumbre, de los cuales sólo 57 estarán representados por sus respectivos jefes de Gobierno. Los otros 29 estarán representados a nivel ministerial, principalmente por los titulares de Asuntos Exteriores, y seis –Indonesia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Filipinas y Brasil– enviarán embajadores. El Brasil de Lula da Silva, reacio a condenar la invasión rusa de Ucrania, y la Santa Sede se limitarán a ser observadores, no participantes.

En términos generales, se trata de un revés considerable para Kyiv, que esperaba la presencia de más de un centenar de delegaciones nacionales al más alto nivel, especialmente del Sur Global. De hecho, Suiza invitó a instancias de Ucrania a más de 160 países. Los principales apoyos, una vez más, serán los países europeos. Los Macron, Scholz, Meloni, Sánchez y Von der Leyen, entre otros, estarán presentes.

Grandes ausencias

Suiza defendió la participación de Rusia en el proceso de paz, pero reconoció que Moscú nunca mostró interés en asistir. Desde que se anunció la celebración de la cumbre en enero, el Kremlin ha repetido por activa y por pasiva que la cita no tendrá ningún efecto concreto sobre el estado del conflicto.

Para desbaratar los planes del Gobierno de Zelenski. El presidente ruso anunció la víspera de la cumbre una propuesta para el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania y el inicio de las negociaciones de paz. El plan de Putin contempla la retirada de las tropas ucranianas del Donbás y el sur del país, así como la renuncia formal de Kyiv a ingresar en la OTAN. Ucrania y sus socios han rechazado de plano la idea.

Como era de esperar, tampoco habrá representantes chinos. Pekín, socio estratégico de Moscú, ha presionado a varios países para que respalden su plan de paz alternativo, según la agencia Reuters. El propio Zelenski ya acusó a Xi Jinping de intentar boicotear la cumbre en Suiza. Aunque la diplomacia china asegura haber mantenido «una estrecha comunicación con las partes implicadas, incluidas Suiza y Ucrania, y alienta la participación equitativa de todas las partes en la conferencia, así como la discusión justa de todos los planes», según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jin. «China espera sinceramente que la conferencia de paz no se convierta en una plataforma utilizada para crear un enfrentamiento entre bloques. No asistir a ella no significa no apoyar la paz».

No irá, sorpresa, Joe Biden, que tenía previsto un acto de recaudación de fondos en Hollywood para su campaña a la reelección. El presidente de Estados Unidos ya anunció a principios de junio que no asistiría y que, en su lugar, viajaría la vicepresidenta Kamala Harris con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

«La vicepresidenta subrayará el compromiso de la Administración Biden-Harris de apoyar los esfuerzos de Ucrania para garantizar una paz justa y duradera, basada en la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas», recogía el comunicado de la Casa Blanca.