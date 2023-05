DeSantis desafía a Trump con su candidatura a la Casa Blanca

Después de mucho especular sobre cuándo se produciría, este miércoles llegó el momento más esperado para los republicanos: Ron DeSantis anunciaba de manera oficial el inicio de su carrera electoral hacia la Casa Blanca. Y decidía hacerlo en dos escenarios cargados de simbolismo: la red social Twitter, con una conversación en directo programada para las 6 de la tarde con su propietario Elon Musk, y la cadena de televisión líder entre los conversadores, Fox News.

“Estados Unidos merece la lucha. Cada. Una. De las Veces”, adelanta el gobernador de Florida en un vídeo al más puro estilo hollywoodiense, en su más reciente publicación en redes con su también hasta ahora tono más presidencial.

A sus 44 años, Ron DeSantis se enfrentará a Donald Trump, de 76, en las reñidas primarias de su partido, las elecciones internas para elegir candidato presidencial republicano que compita con el demócrata Joe Biden en las urnas por la presidencia de Estados Unidos en 2024.

Crónica de una candidatura anunciada, con la que finalmente el gobernador de Florida daba esta semana por iniciada la batalla republicana por las presidenciales del año que viene, en la que se espera que los dos rivales principales, DeSantis y Trump, lideren la contienda sin que nadie más pueda hacerles sombra.

Lo cierto es que, desde hoy, la riña republicana se augura larga y peliaguda. A pesar de la diferencia de edad, ambas figuras políticas tienen un perfil muy similar. DeSantis, al que han llegado a llamar “mini Trump”, se enfrenta desde ya a diversos desafíos. El más importante de todos, robarle la atención a su contrincante. Algo nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta las diversas cuentas pendientes que el magnate neoyorquino tiene con la Justicia, que le han vuelto a situar con frecuencia en portadas de la prensa y en las cabeceras de los principales medios estadounidenses.

Twitter Space, plataforma de audio de la influyente red social, se convertía este miércoles en el sitio escogido por DeSantis para el lanzamiento de su campaña, lo que muestra también la transformación generacional del Partido Republicano, que ya durante la era Trump el expresidente convirtió en su canal de comunicación preferido y ahora, con DeSantis, rompe de nuevo con todos los estándares tradicionales de conducta.

La misma red social que bloqueó al ex presidente republicano durante su última etapa en la Casa Blanca por incitar a la violencia, que supuestamente derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y por infundir falsas acusaciones de fraude electoral tras los resultados de las presidenciales de 2020. Un gesto que muchos valoran de arriesgado y que bien podría dañar su reputación o, todo lo contrario, movilizar en masa a su base electoral.

Elon Musk cuenta con cerca de 141 millones de seguidores en Twitter, la red social de la que el excéntrico empresario se encaprichó, materializando su compra - no exento de polémica - en octubre de 2022 por 44 billones de dólares. Una plataforma cada vez más polarizada, con el uso que su nuevo propietario está haciendo de ella, y que según los expertos podría alejar aún más a los votantes moderados, sin los que difícilmente ningún candidato podrá ganar la elección.

Ni en 2016 ni en 2020 las redes sociales pudieron mantenerse al margen de la contienda electoral, convirtiéndose por el contrario en herramienta imprescindible de propaganda para la batalla presidencial de los diferentes candidatos y sus potenciales votantes.

Todas las opciones están, por ahora, sobre la mesa. Trump sigue protagonizando a menudo las noticias y también utilizando las redes sociales para denunciar la persecución política a la que asegura está siendo sometido, con múltiples frentes abiertos contra él. En un posible escenario donde finalmente pueda ser condenado por lo penal mientras lucha por su candidatura, el magnate se enfrenta a un futuro político incierto y, una vez más, sin precedentes.

Cómo beneficiaría esa situación a DeSantis, todavía es pronto para saberlo. Lo que está claro es que, según apuntan desde hace meses todos los sondeos, el gobernador de Florida es el candidato mejor situado para arrebatarle a Trump la nominación republicana. Sin haber presentado su campaña, entre el 18 y el 20 de mayo, una reciente encuesta de Morning Consult sitúa a Trump con el 58% de apoyo de potenciales votantes frente al 20% de DeSantis.

En su estado, DeSantis se ha hecho muy popular entre los conservadores, pero también ha ganado un gran apoyo fuera de sus propias filas, sobre todo con algunos de los temas más controvertidos de las políticas impulsadas por la actual Administración, tales como el aborto o la identidad de género, que mantiene a la sociedad estadounidense más polarizada que nunca. Sus fuertes críticas son claros ejemplos de su posición política, a menudo tachada de postural radical, con recientes enfrentamientos directos como su batalla judicial con la multinacional Disney, que ha llegado finalmente a los tribunales.

Y, tratándose de Estados Unidos, tampoco puede se puede hablar de candidato con opciones a la presidencia sin mencionar su lado más personal. La familia es un gran valor añadido en la contienda, especialmente para los conservadores. Por ello, los DeSantis al completo ha ido perfilando al detalle su imagen de familia presidencial. La muestra más evidente de ello tuvo lugar durante la noche electoral en la que el gobernador de Florida arrasó en su estado al optar a la reelección, saliendo al escenario acompañado por su mujer y sus tres hijos al más clásico estilo de los Kennedy. Momento estelar que pasó a la historia como la puesta de largo de lo que parecía ser la antesala de su próxima candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

¿Quién es Ron DeSantis? Lo explica su mujer. “Me lo preguntan todo el tiempo”, responde Casey, con la imagen más íntima del republicano, describiendo en un minuto exacto a su marido, que nació en el mismo estado del que es gobernador, Florida, al crecer financió él mismo sus estudios, se presentó voluntario a la Marina para servir a su país y se desplegó con las tropas estadounidenses en Irak. De él, su esposa recuerda también que “se enamoró desde el instante en que lo conoció” y potencia, con cariñosas palabras, su figura paterna con fotos de sus tres hijos de 5, 4 y 2 años de edad.

“Pero si queréis saber quién es realmente Ron DeSantis”, sigue una Casey cercana, sentada de manera informal en vaqueros y con las piernas cruzadas encima del sofá, “cuando me diagnosticaron cáncer (de pecho) y enfrenté la batalla por mi vida, fue el padre que cuidó de mis hijos cuando yo no pude hacerlo, quien me sostuvo cuando yo literalmente no podía levantarme, quien luchó por mí cuando no tuve fuerzas para luchar por mí misma. Así es Ron DeSantis”, recalca su mujer al borde de las lágrimas.

Vídeo que aparece como tuit fijado en el perfil de su marido, Ron DeSantis, desde que lo publicó el 22 de octubre de 2022, justo antes de las elecciones estatales en Florida, con la mención “I love you, Casey”.