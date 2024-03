Desplome del mayor puente de Baltimore, en directo: sigue en vivo la última hora del choque de un carguero contra el Francis Scott Key

Aunque aún no se puede confirmar, un experto en seguridad marítima, entrevistado por el medio estadounidense Sky News, sugiere que la causa "más probable" del accidente es una falla en la maquinaria del barco.

David McFarlane, director de Maritime Risk and Safety Consultants Ltd, dijo a Sky News: "Lo primero que me viene a la mente es: ¿hubo una falla repentina en los motores del barco o en el aparato de gobierno? La otra, por supuesto, es: ¿fue ¿Hay un error de navegación?"

McFarlane también indicó que era menos probable que se produjera un error humano debido a la cantidad de personas que habrían estado de servicio.

"No debería haber lugar para errores de una persona porque otra persona debería intervenir y decir 'espera...'", dijo.

"La causa más probable de esto es una falla en la maquinaria o en el mecanismo de dirección, pero no lo sabremos hasta que las autoridades estén a bordo. E incluso entonces, es poco probable que digan qué ha estado sucediendo durante un tiempo considerable. "