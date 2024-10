¿Disponen Irán e Israel de armas nucleares? La versión oficial y lo que sugieren los expertos

Las armas nucleares se rigen ante el derecho internacional medianteel Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), un tratado abierto a la firma desde el 1 de julio de 1968 que restringe la posesión de estas armas. Hasta el día de hoy, solo cinco países tienen permitida la posesión de tecnología nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, definidos como "Estados Nuclearmente Armados" (NWS, por sus siglas en inglés). Pero, algo hay que destacar del TNP y es que Israel nunca lo firmó ni lo ratificó.

A partir de ahí llegan las suposiciones. Aunque no se declare oficialmente, se sabe abiertamente que Israel posee armas nucleares desde hace décadas. Por otro lado, Irán, pese a haber firmado el tratado, sigue avanzado en su industria armamentística con misiles hipersónicos como parte de su arsenal. Además, según informes de la ONU, el régimen de los ayatolás está acelerando su producción de uranio, acumulando hasta 20 veces más de lo permitido, lo que lo coloca peligrosamente cerca de desarrollar una bomba atómica.

La versión oficial sobre las armas nucleares en Irán e Israel

Las tensiones en Oriente Medio han llegado al borde de una guerra definitiva entre Israel, los grupos rebeldes e Irán. Tras los acontecimientos de este marte, cuando los ayatolás ordenaron disparar unos 200 misiles contra Tel Aviv y Jerusalén, el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, prometió reaccionar a la ofensiva mientras continúan con la "operación limitada" en el sur del Líbano. Esto ha encendido las alarmas, no solo entre los demás países de la región sino también en occidente, que se prepara para "defender sus activos".

La duda creciente sobre el arsenal nuclear de ambos países atemoriza tanto a las potencias como a sus aliados ante la posibilidad de que estas armas sean usadas en el marco de la inminente guerra. Israel, por su parte, nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente si posee armas nucleares; a esto se le llama "ambigüedad nuclear". Esta política permite que los estados envíen un mensaje disuasorio a sus adversarios sin tener que enfrentar las implicaciones políticas de declarar públicamente su capacidad nuclear. Así, evitan sanciones como las impuestas por el TNP, del cual, recordemos, Israel no es signatario.

Los mandatarios israelíes han repetido constantemente la idea de que Israel "no será el primer país en introducir armas nucleares en la región", pero existen suficientes indicios que sugieren que Israel habría desarrollado una poderosa capacidad nuclear. En cuanto a Irán, la situación es más complicada. El país persa ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y, como firmante del Tratado, se compromete a no fabricar ni adquirir armas nucleares. No solo eso, sino que debe cumplir con las salvaguardias establecidas por la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En este orden de ideas, la versión oficial de los ayatolás es que no buscan desarrollar armas nucleares, pero se les reconoce el derecho de investigar, producir y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Por lo tanto, las autoridades iraníes aseguran que el enriquecimiento de uranio está destinado únicamente a la generación de energía y a fines médicos. Sin embargo, debido a informes sobre el aumento de su capacidad nuclear, algunos países han expresado preocupación por el posible desarrollo de armamento nuclear en secreto.

La potencia nuclear que se cree que tienen Israel e Irán

Queda claro que, oficialmente, tanto Israel como Irán no están contemplando una guerra nuclear abierta. Israel, debido a su política de ambigüedad nuclear, no se atrevería a lanzar un primer ataque, mientras que Irán, oficialmente, no posee armas nucleares. Sin embargo, los expertos y varios informes apuntan a la existencia de arsenales nucleares secretos en ambos países. Se estima que Israel podría poseer entre 80 y 400 ojivas nucleares.

Su programa nuclear habría comenzado en la década de 1960, con el Centro de Investigación Nuclear del Néguev en Dimona como epicentro de sus actividades nucleares. Según The Federation of American Scientists (FAS) y el Boletín de Científicos Atómicos, Israel es uno de los países más avanzados en el desarrollo nuclear, aunque continúa evitando una confirmación directa para evitar tensiones internacionales. De hecho, un reporte de la ICAN, una organización anti-proliferación atómica, aseguró que Israel gastó 1.100 millones de dólares en armas nucleares en el 2023.

Ahora, Irán ha estado en el centro de preocupaciones nucleares durante años. Aunque afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos, la comunidad internacional, incluidos organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha expresado inquietudes sobre el enriquecimiento de uranio en niveles que podrían ser utilizados para armas nucleares. Según un informe de la ONU, Irán ha acumulado más uranio enriquecido del permitido en el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA).

De hecho, un dirigente iraní ya reveló que su país dispone de la bomba nuclear. Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro del Majlis (Asamblea Consultiva Islámica- Parlamento) comunicó en mayo de este año en una entrevista, que Irán dispone de armas nucleares y que no lo anuncia para no causar temor en sus aliados Rusia y China y al resto del mundo. Además, el mando del IRGC, general Ahmad Haq Taleb, encargado de proteger las instalaciones nucleares de Irán, había advertido que Irán reconsideraría su doctrina nuclear; es decir, actuaría para producir un arma nuclear si hubiera una amenaza de Israel.