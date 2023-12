Donald Trump propone un "fuerte control ideológico" para los inmigrantes

En un evento de campaña en Claremont, New Hampshire, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado sábado su intención de aplicar un"fuerte control ideológico" a todos los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos si es elegido nuevamente en 2024.

Durante su discurso en uno de los estados clave para el proceso electoral, Trump afirmó: "Si no te gusta Estados Unidos, si quieres abolir Israel, si no te gusta nuestra religión... entonces no te queremos en nuestro país". Estas declaraciones se producen en pleno proceso electoral para seleccionar al candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, destacó la importancia de preservar los valores y la identidad de Estados Unidos. Argumentó que un estricto control ideológico garantizaría la protección de la nación y sus intereses.

El evento en Claremont, New Hampshire, marcó un paso más en la estrategia de Trump para posicionarse como el candidato republicano en las elecciones de 2024. La retórica del "control ideológico" se suma a otros temas recurrentes en sus discursos, como la inmigración y la seguridad nacional.

Con la contienda electoral cada vez más cercana, las declaraciones de Trump sobre el control ideológico prometen generar un intenso debate en el panorama político estadounidense y, posiblemente, influir en las discusiones sobre políticas migratorias en el futuro cercano.