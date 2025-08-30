Dos amigos se turnan para dispararse con casco, hasta que la situación se vuelve mortal

En Spring, Texas, una situación que comenzó como una llamada por un presunto intento de suicidio se ha transformado en un caso de homicidio tras una investigación inusual: dos amigos habrían estado disparándose mutuamente mientras uno llevaba un casco militar como protección.

La víctima, identificada como Aaron Prout, de 34 años y oriundo del Reino Unido, fue hallada con una herida de bala de su amigo Sean Odonnell en la cabeza dentro de su vivienda. Fue trasladado al hospital rápidamente, donde finalmente falleció.

La Policía del Condado de Harris revisó detalles inconsistentes en el relato inicial que sugería un posible suicidio. Al analizar la evidencia, las autoridades concluyeron que se trataba de un acto voluntario de intercambio de disparos entre los dos hombres, lo que llevó a que Sean, fuera acusado formalmente de homicidio el pasado 28 de agosto. Actualmente se encuentra detenido con una fianza de 300.000 dólares, según el portal People.com

El caso causó conmoción en el vecindario y fue calificado por el sheriff del condado, en su cuenta de X, como una situación “difícil de creer”, dado lo inusual y peligroso del comportamiento involucrado. Odonnell tiene una próxima audiencia programada para el 2 de septiembre.