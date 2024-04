Las dudas sobre la muerte del pequeño Emile: ¿caída accidental, homicidio o asesinato?

El hallazgo de los huesos del pequeño Emile, un niño francés de dos años desaparecido el pasado 8 de julio en los Alpes, ha conmocionado a los franceses. La policía investiga cómo pudieron llegar los restos óseos hallados por un caminante en el campo. "¡Es impensable!" Toda la zona fue peinada y diseccionada, ¿cómo se les pudo haber pasado por alto?", dijo al periódico "Le Parisien" Carine, una vecina de la localidad de Vernet. En las últimas horas hasta un centenar de policías se trasladaron al lugar donde se produjo el hallazgo intentando encontrar nuevas pistas en esta zona que ya había sido peinada tras la desaparición del pequeño.

El hallazgo se produjo este sábado en las proximidades de la aldea donde había desaparecido, en el departamento de Alpes-de-Haute-Provence (sureste de Francia), una comunidad donde viven apenas 25 personas y está rodeada de bosques y campos.. Un análisis de ADN permitió confirmar este domingo "que eran los huesos del niño Émile Soleil", según indicó la Fiscalía de Aix-en-Provence, citada por la cadena pública FranceInfo.

Muchos en Francia se preguntan qué pasó realmente. ¿Fue una caída accidental, un homicidio o un asesinato? Marie-Laure Pezant, portavoz de la Gendarmería Nacional, no descartó ninguna posibilidad tras el descubrimiento de los huesos del niño, incluida la intervención humana. Marie-Laure Pezant dijo que el rastro del movimiento de los huesos "es creíble". Si los investigadores pudieron "no detectar esta presencia (...) no debemos olvidar que también podrían haber depositado los huesos después", matizó la portavoz. “Podría ser la intervención humana, un animal que se lo llevó o las condiciones climáticas que cambiaron la configuración”, añade.

Mientras tanto, en la prensa francesa se asegura que este descubrimiento no ha cerrado el caso, pero abre un nuevo capítulo en las investigaciones.

Sin embargo, algunos elementos, como el día exacto de su muerte, no pueden determinarse, ha asegurado el médico forense de Verdún, Bruno Frémont, en "Le Parisien", quien añadió: "Examinamos el color de la piel, el aspecto de los ojos, la flexibilidad del cuerpo. Estos detalles nos permiten aproximarnos a la muerte. Si acaba de producirse, podemos saberlo en dos horas como máximo. Pero cuanto más pasan los días, más difícil es saberlo".

El abogado de los padres del niño expresó su "dolor" en un comunicado de prensa. “Si se temía esta desgarradora noticia, ha llegado el momento del duelo, la contemplación y la oración”, reconoció.

Los episodios de solidaridad con la familia se han multiplicado. En el grupo de Facebook “Reza por Emile”, que cuenta con más de 22.000 miembros, una de las administradoras, Mathilde du Gt, lanzó un fondo para recaudar dinero para financiar "un hermoso funeral y ofrecer misas por su familia".

Cómo fue la desaparición de Emilie

Émile Soleil había desaparecido de la casa de su familia en julio pasado sin dejar rastro. Los investigadores inicialmente solo contaban con el testimonio de dos vecinos que habían declarado haber visto de lejos al niño saliendo de su hogar y caminando solo por una calle descendente. Ninguna hipótesis fue descartada, si bien desde el principio las autoridades apuntaron que sería muy difícil encontrarlo con vida en el caso de que se tratara de una desaparición por su cuenta, una vez pasados los primeros días.