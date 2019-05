El volcán Etna vuelve a entrar en erupción

El volcán Etna ha vuelto a entrar en erupción durante la madrugada de este jueves. Se han abierto dos pequeñas fisuras en el volcán por las que brota la lava y cenizas, según informa el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) italiano.

Ubicado en la italiana isla de Sicilia, esta fase eruptiva del Etna no está siendo muy agresiva de momento, y las autoridades no han anunciado evacuaciones en las poblaciones cercanas. Además, el aeropuerto de Catania sigue abierto y el tráfico aéreo no se ha visto afectado.

El Etna es el volcán activo más alto de todo el continente europeo. Según la agencia italiana Ansa, el temblor de los conductos magmáticos internos ha alcanzado valores medio-altos y que actualmente está disminuyendo.