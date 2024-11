Elon Musk, cómo el millonario ha sido clave para la victoria de Trump

Según los registros, en 2016, Elon Musk tomó partido con un pequeño gesto. El magnate de los negocios apoyó en las elecciones de hace ocho años a Hillary Clinton con una donación muy modesta de 5.000 dólares, precisamente en las elecciones que la candidata demócrata perdió ante Donald Trump. Ocho años después, el fundador de Tesla se ha convertido en uno de los más fervientes apoyos del líder republicano, un respaldo clave que algunos analistas ya colocan como decisivo para la virtual victoria electoral del nuevo presidente.

La "conversión" de Musk hacia los postulados de Trumpfrente a sus preferencias de 2016 se explican por el rechazo del millonario a la ideología "woke", o el progresismo posmoderno. Ese rechazo fue precisamente el que le impulsó a comprar la red social Twitter (ahora llamada X) para ponerle freno a la dominancia de este tipo de ideas en la conversación política en Estados Unidos. En una reciente intervención en un foro internacional, Musk consideró "muy preocupante" que se esté llevando a cabo el desarrollo de inteligencias artificiales (IA) con una filosofía "woke" y pidió desarrollar esta tecnología de forma que "busque la verdad al máximo". También favoreció en viraje ideológico el hecho de que la administración de Biden investigase la gestión de los datos de los consumidores que hacía la aplicación.

"Lo que he visto que se ha producido no busca la verdad al máximo, tienden a ser políticamente correctas (...) Tenemos filosofías 'woke', nihilistas, en mi opinión, que han enarbolado estas IA y que son muy preocupantes", dijo Musk en una intervención por videoconferencia en el Future Investment Initiative (FII) celebrado en Riad, conocido como "Davos del Desierto". La IA representa "una amenaza existencial significativa" si no se regula, un problema al que equiparó con "el colapso de la población mundial y el desplome en todo el mundo de las tasas de natalidad".

A partir de su cambio ideológico, Musk se volcó en el apoyo sin fisuras a la campaña de Trump, que apoyó presencialmente en múltiples mítines y donando más de 130 millones de dólares (unos 119,5 millones de euros) a través de su propio comité de campaña, una donación desmesurada que pudo realizar gracias a la desregulación que llevó a Cao el Congreso de Estados Unidos en 2010 en materia de donaciones para campañas electorales. No solo eso: organizó también una lotería en la que sorteaba un millón de dólares diarios a votantes registrados de siete estados clave que firmaran una petición de America PAC de respaldo a la libertad de expresión y el porte de armas, iniciativa que fue puesta bajo la lupa de la justicia, que advirtió a Musk que podía violar la ley federal, ya que no se puede pagar a la gente para que se registre para votar. America PAC es una organización fundada por Musk para llevar a cabo su acción política, de la que él se considera un "guerrero de Trump".

Sin embargo, más allá de su apoyo económico, la figura de Elon Musk ha aportado otros ingredientes a la campaña de Donald Trump. En primer lugar, el del empresario de éxito, triunfador de Silicon Valley, de modelo para muchos jóvenes y emprendedores de Estados Unidos. En segundo lugar, su proyección internacional, ya que Musk es recibido con honores de jefe de estado en muchos países. En tercer lugar, la del hombre del futuro: experto en tecnologías, gurú del porvenir, conquistador del espacio con su compañía SpaceX. Este factor ha sido utilizado por Trump, que ha prometido que Elon Musk tendrá algún cargo en el gobierno orientado a mejorar la eficiencia de la administración pública, con el objetivo de recortar costes y gasto de los impuestos de los estadounidenses.