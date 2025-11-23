Elecciones en Honduras: Nasralla denuncia la agresión a varios miembros de su equipo de campaña

El candidato presidencial del opositor Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, denunció este sábado que al menos cinco de sus activistas, incluyendo una candidata a diputada y un diputado suplente fueron agredidos por una turba que sería partidaria del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

En una declaración desde la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Nasrallaresponsabilizó a la candidata de Libre, Rixi Moncada, de la agresión "ordenada por ella", y afirmó que el ataque iba dirigido hacia él.

Añadió que la agresión fue para impedir una nutrida caravana de vehículos con activistas del Partido Liberal, encabezada por él.

"No fue un malentendido, fue un operativo de violencia premeditada en la zona de Las Vegas, de la capital, grupos de hondureños y extranjeros", enfatizó Nasralla, quien por cuarta vez busca ser presidente de Honduras.

Señaló además que los agresores eran tipo "encapuchados con pasamontañas y claramente coordinados golpearon a nuestros candidatos, entre ellos nuestra candidata Saraí Vásquez".

"Estamos infiltrados por gente de otro país por órdenes de la candidata del partido Libre que se llama Rixi Moncada, que es además la persona que ha tomado las decisiones durante los cuatro años que ha gobernado el partido Libre. Aquí, con todo respeto, Xiomara Castro (la presidenta del país) no ha tomado las decisiones, tampoco el padre de sus hijos Mel (Manuel) Zelaya (expresidente del país) las decisiones en Honduras", recalcó.