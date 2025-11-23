Israel bombardea el sur de Beirut a una semana de la visita del Papa

Al menos una persona murió este domingo y 21 resultaron heridas en un ataque lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, en la primera acción en meses contra esta zona del sur de la capital libanesa, informaron fuentes oficiales, informa Efe.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó en un escueto comunicado que "el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con una persona muerta y veintiuna heridas", sin identificar al fallecido.

De acuerdo con el Ejército israelí, el bombardeo "de precisión" fue contra un objetivo "clave" del grupo chií libanés Hizbulá. El ataque se produce solo siete días antes de la prevista visita a la capital libanesa del Papa, León XIV.

El ataque directo se produjo pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024.

Desde esa fecha, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, detalló el jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en otro comunicado que el objetivo del ataque era un líder de Hizbulá, quien supuestamente lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización.

"El primer ministro (Benjamín) Netanyahu ordenó el ataque por recomendación del ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor", detalla el texto.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, "lo que causó heridos", así como "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de HIzbulá bajo el pretexto de que Hizbulá busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua, informa Efe.

Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado tras este último ataque.

El último bombardeo contra esta zona tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

El bombardeo se enmarca en los cada vez más frecuentes ataques israelíes contra el Líbano cuando está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la frágil tregua.

Esta mañana, una persona resultó muerta al ser alcanzado por un proyectil un vehículo en Aita al Shaab (sur del Líbano), según la ANN, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuos ataques, algo que dijo debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.