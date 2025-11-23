La delegación ucraniana se reúne con sus aliados para preparar el encuentro con los hombres de Trump

La delegación ucraniana que ha viajado a Ginebra para discutir con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el plan de paz del presidente Donald Trump anunció que se ha reunido este domingo con asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania antes de su encuentro con el jefe de la diplomacia norteamericana.

Andri Yermak, jefe del gabinete del presidente Volodímir Zelenski y cabeza de la delegación ucraniana, señaló en su cuenta de Telegram que se mantuvo una primera reunión con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter).

Se espera que la siguiente reunión, con el plan de 28 puntos sobre la mesa, se lleve a cabo en la sede de la Misión de EEUU ante la ONU en Ginebra, donde Rubio estará acompañado del enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Estados Unidos busca un "enfoque constructivo", aseguró Yermak, quien añadió que en esta jornada se prevén "reuniones en diferentes formatos" con la perspectiva de "lograr una paz duradera y justa para Ucrania".

Trump dio a Zelenski un plazo de apenas una semana,hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptar su plan de paz presentado por sorpresa el jueves 20, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la "última oferta".

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación ante Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio, o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.

Por su parte, Zelenski expresó este domingo su esperanza de que arroje un resultado la reunión porque "hay que detener este derramamiento de sangre" con garantías que permitan evitar una nueva invasión rusa.

"Los equipos ucraniano y estadounidense, así como los equipos de nuestros socios europeos, están en estrecho contacto, y espero sinceramente que haya un resultado", escribió en la red social X, en la que recalcó que debe "detenerse el derramamiento de sangre y debemos garantizar que la guerra nunca se reavive".

Zelenski señaló que aguarda en Kiev el resultado de las conversaciones de este domingo en Suiza y confió en que "todos los participantes sean constructivos".

"Todos necesitamos un resultado positivo", enfatizó el mandatario ucraniano.Unido y de Francia.