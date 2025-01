Elementos del Estado Islámico anuncia la creación de una franquicia en los Estados Unidos

Que por anuncios no quede. Ha sido tomar posesión el nuevo presidente de los Estados, Donald Trump, y elementos del Estado Islámico (Daesh, Isis) se han apresurado a lanzar la noticia de que cuentan con una wilaya (franquicia) en América. El reciente atentado de Nueva Orleans les tiene envalentonados. Otra cosa es que hayan logrado consolidar una infraestructura estable.

“Hoy es el día de la inauguración de la futura Wilaya Amerika. Deberíamos hacer Duan (rezar) por nuestra seguridad, porque quién sabe lo que el tirano Trump ha estado planeando contra nosotros y nuestros hermanos. Todo está en las manos de Alá y mientras la gente ve que este imperio se desmorona, definitivamente hay enormes grietas en la sociedad estadounidense. Si Alá quiere, este será el último proceso de elección y la bandera de la Sharia ondeará en la Casa Blanca. Pero todos nos reímos de esto porque pensamos que no es plausible. Pero lo es”, aseguran en redes yihadistas.

De momento, hay un usuario que propone una serie de ideas: “Hay que despedazarlos por las entrañas, para tirar sus miembros, desmembrar, embadurnar, cortar, ¡qué despliegue tan glorificado! No son tus amigos, no los trates como tales. Quieren una excusa para atraparte, no les des esa excusa. No caigas en sus tratos, no caigas en nada. No subestimes su capacidad, o sobreestime, Allah es el más poderoso y el mejor de los planificadores, ¿quiénes son ellos para desafiar al señor de todas las palabras, él, Allah? Su guerra es contra ti y el Islam, nunca lo olvides”.