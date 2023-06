Erdogan vuelve a enfriar las esperanzas de Suecia de ingresar en la OTAN en julio

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rechazó el miércoles la creciente presión internacional sobre Ankara para que ratifique la candidatura de Suecia a la OTAN antes de que la Alianza Atlántica se reúna el 11 y 12 de julio en Vlna.

Las cancillerías occidentales esperaban que Erdogan suavizara su posición tras ser reelegido para un nuevo mandato en mayo.

Pero Erdogan no indicó ningún cambio importante en los comentarios emitidos por su oficina mientras los funcionarios turcos y suecos reanduban este miécoles las negociaciones en Ankara.

"Suecia tiene expectativas. No significa que las cumpliremos", declaró Erdogan. "Para que podamos cumplir con estas expectativas, en primer lugar, Suecia debe hacer su parte", zanjó durante una visita a Azerbaiyán.

Suecia y su vecino nórdico, Finlandia, pusieron fin a décadas de no alineación militar y solicitaron unirse al bloque de defensa liderado por Estados Unidos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Turquía y Hungría, otro miembro de la OTAN, ratificaron la membresía de Finlandia este año. Pero los Parlamentos de ambos países aún tienen que aprobar la entrada de Suecia. Se necesita el respaldo unánime para que los nuevos países aseguren las garantías que brinda la alianza de defensa más poderosa del mundo.

El presidente de los EE UU, Joe Biden, presionó a Erdogan sobre Suecia durante una llamada que realizó un día después de que el líder turco extendiera su mandato de dos décadas hasta 2028. Ankara espera obtener la aprobación del Congreso de los EE UU para un importante paquete de defensa que podría modernizar sustancialmente la envejecida flota de aviones de combate de Turquía. Biden vinculó directamente la venta de los cazas F-16 con la adhesión sueca a la OTAN por primera vez.

Erdogan "todavía quiere trabajar en algo sobre los F-16. Le dije que queríamos un trato con Suecia, así que hagámoslo", aseguró Biden a los periodistas después de la llamada.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, discutió personalmente la oferta con Erdogan en Estambul a principios de junio antes de una cumbre de la alianza en Lituania. Sobre el encuentro de hoy entre las delegaciones de Turquía, Suecia y Finlandia, el secretario general de la OTAN no quiso entrar en detalles, pero aseguró que "se llevó a cabo con un espíritu constructivo y se han logrado algunos avances y continuaremos trabajando para la ratificación de Suecia lo antes posible".

Erdogan señaló que la visita de Stoltenberg coincidió con una protesta realizada en Estocolmo por simpatizantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista tanto por Ankara como por Estados Unidos y la Unión Europea. Turquía está presionando a Suecia para que prohíba y tome medidas enérgicas contra tales manifestaciones.

"Hay derechos otorgados a las fuerzas del orden [de Suecia] bajo la Constitución. Use esos derechos. Si no se ocupa de eso, no podemos [decir que sí] en la Cumbre en Vilna", zanjó Erdogan.

Suecia ya ha tomado una serie de medidas destinadas a apaciguar las preocupaciones de Turquía. El Gobierno conservador de Ulf Kristersson ha accedido a extraditar a un autoproclamado simpatizante de los militantes kurdos que fue condenado en Suecia por tráfico de drogas. Asimismo, el país nórdico ha endurecido sus leyes antiterroristas.

A la espera de conocer los detalles sobre la reunión en Ankara, Kristersson insistió en que "ahora es Suecia y muchos otros países de la OTAN quienes piensan que es el momento. Pero siempre hemos dicho que solo Turquía puede tomar decisiones turcas, y tanto Turquía como todos los demás lo saben".

Turquía "pudo plantear algunas preocupaciones que tenía. Finlandia y Suecia han abordado esas preocupaciones y, a nuestro juicio, las abordaron de manera adecuada y efectiva", declaró esta semana el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken. “Y eso es lo que esperamos que suceda en las próximas semanas”.

Por su parte, en su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. urgió a Ankara a ratificar lo antes posible la adhesión sueca. "Suecia es un socio de defensa fuerte y capaz que comparte los valores de la OTAN, que fortalecerá la alianza y que contribuirá a la seguridad europea. Creemos que debería convertirse en miembro cuanto antes, sin demora", explicó.