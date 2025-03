El Estado Islámico ofrece a sus lobos solitarios "mapas sin conexión"

El Estado Islámico ha distribuido en sus redes las instrucciones para que sus lobos solitarios puedan acceder a “mapas sin conexión” con el fin de que puedan eludir a los agentes encargados de vigilar la mactividad yihadista en las redes sociales. “Aquí se explica cómo usar mapas electrónicos para que los muyahidines aprendan a usarlos y se protejan de las trampas y emboscadas enemigas. Los mapas sin conexión ofrecen muchas ventajas que pueden ayudar a dañar al enemigo y a protegerse en situaciones generales y especiales”, señalan.

A continuación, facilitan una serie de enlaces de Relegram, gracias a los cuales, según los cabecillas, en uno de ellos “se selecciona un lugar y se guarda en el mapa. Haz clic en una ubicación o en etiquetas de marcas de posición en lugar de en un punto. La ubicación o la ubicación de la línea de visualización al objetivo, o la ubicación o el punto del concepto, no hacen ninguna información del objetivo, y no llegan todos los días, y los detalles de la ubicación de cada sujeto, los detalles del posicionamiento del modo explorador de (indican el enlace)”. En teoría, ese enlace de telegram no es detectable, lo que sería muy discutible, pero los terroristas siempre lo intentan.

Todo esto permitiría a los terroristas planificar con todo detalle los atentados, sin tener que arriesgarse a realizar vigilancias in situ o ser detectados al consultar determinados mapas, con puntos sensibles, en más de una ocasión.