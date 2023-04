«Los Estados enemigos pueden hacer deducciones sobre las fuentes y los métodos de EE.UU.»

¿Cómo valora la filtración de los documentos secretos del Pentágono? ¿Podría ser una operación de distracción, una filtración interesada o simplemente un error humano?

Si los informes iniciales son exactos, parece que no ha sido ninguna de esas cosas. Aunque eran, y pueden seguir siendo, teorías plausibles. En cambio, parece que era simplemente una persona joven y no muy inteligente que intentaba impresionar a la gente de su grupo de chat de Discord mostrándoles documentos que se suponía que no debían ver.

¿Cómo pudo Teixeira, un militar de bajo rango, tener acceso a documentos tan sensibles?

Es la pregunta clave. He trabajado en el Gobierno y he tenido autorizaciones de seguridad. Una autorización de alto secreto no garantiza por sí sola que alguien tenga acceso a la información de inteligencia más sensible. Primero tienes que estar autorizado para proyectos específicos de «palabras clave». Teixeira parece haber tenido una autorización de alto secreto, y luego, de alguna manera, a través del acceso a un sistema informático, fue capaz de imprimir y copiar este tipo de documentos. Si eso es lo que sucedió, hay una vulnerabilidad de procedimiento enorme en alguna parte, y tendrá que ser abordada.

¿Podría ser un punto de inflexión en los métodos de trabajo del Pentágono? Parece que nadie prestaba atención a lo que estaba pasando en Discord.

Hay un montón de redes en internet que no tienen un despliegue de software de vigilancia diseñado y operado por el Gobierno de EE.UU. Y esto es algo que plantearía una serie de cuestiones de privacidad complicadas. No está claro cómo el Pentágono debe actuar en el futuro. Quizá haya una manera, pero pueden y deben controlar mucho más estrictamente el acceso informático a los documentos clasificados.

¿Por qué cree que las investigaciones del NYT y el WP han ido más rápido que el FBI en la identificación del sospechoso?

Quizás alguien les avisó. No creo que lo sepamos todavía.

¿Ha afectado la filtración a la imagen exterior de Estados Unidos y a la relación con sus socios a los que parece haber espiado?

Por supuesto. La mayoría de los servicios de inteligencia aliados son organizaciones muy sofisticadas y experimentadas; saben perfectamente que a veces las cosas salen terriblemente mal, sin que ello sea síntoma de disfunción sistemática. Sin embargo, esta filtración es... bueno, difícilmente la peor que hayamos vivido, pero muy mala al fin y al cabo. Los Estados enemigos pueden hacer deducciones inteligentes sobre las fuentes y los métodos estadounidenses. La franqueza de algunos de estos documentos puede ofender a algunos de los amigos de Washington. Un malestar general sobre la seguridad de los secretos occidentales puede instalarse temporalmente. Los países pueden mostrarse algo más reticentes a la hora de compartir información de lo que lo harían en otras circunstancias. Nada bueno saldrá de esto, eso seguro.

¿Cómo ha reaccionado la opinión pública estadounidense? ¿Disminuirá el apoyo a la defensa de Ucrania?

No veo un escenario en el que los documentos reduzcan de forma significativa el apoyo de la opinión pública estadounidense a Ucrania, que, a pesar de las declaraciones que llaman la atención de nuestros políticos y personalidades de las redes sociales más trumpistas, sigue siendo amplio y profundo, y probablemente todavía incluye a una mayoría de republicanos corrientes y afiliados. Pero habrá y ya hay un considerable malestar sobre cómo pudo ser posible la filtración, y espero que haya alguna investigación interna seria y un endurecimiento de los procedimientos en el Pentágono y en toda la comunidad de inteligencia estadounidense en lo que respecta al manejo y acceso a documentos clasificados.

¿Es un revés para la Administración Biden? El Partido Republicano y Trump podrían sacar provecho de la situación.

Lo dudo. Cualesquiera que fueran los procedimientos, existentes o ignorados, que hicieron posible el robo y la distribución de documentos clasificados por parte de este hombre, seguramente ya existían antes de que Biden llegara a la presidencia. Y no creo que el estadounidense medio vaya a culpar al presidente o a su partido por las acciones de un simple Guardia Nacional Aéreo de Massachusetts de 21 años. Pero el Partido Republicano criticará a los demócratas por esto. Así es como funcionan las cosas.