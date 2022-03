El principio del fin de Putin

El principio del fin de Vladimir Putin puede ser inminente. Los dictadores son muy difíciles de derrocar. Sin embargo, una guerra puede cambiar la situación. Los regímenes represivos, como el de Rusia bajo el mandato de Putin, suelen parecer muy estables y, de repente, no lo son tanto. El hombre fuerte del Kremlin ha asumido un gran riesgo al atacar a Ucrania.

Ingenuo en su cinismo absoluto, Putin pasó por alto completamente el impacto emocional del proceso destructivo que estaba aplicando. Hoy en día es cada vez más evidente. El antiguo espía del KGB es demasiado peligroso para la seguridad del mundo, debido a su irracionalidad o paranoia. De hecho, lo que amenaza a Putin no es solo Occidente y sus sanciones, ni la valiente resistencia del pueblo ucraniano, sino el pueblo ruso, por un lado, y China, por otro, que empieza a cansarse de la veleidad del gobernante ruso.

Ahora bien, a medida que pasan los días y las atrocidades en Ucrania, se plantean las preguntas siguientes: ¿cuánto tiempo podrá Putin controlar a su pueblo, si no a su entorno? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la «guerra de defensa de Rusia» quede clara como lo que es, una guerra de agresión de Putin, si no la deriva de un zar enloquecido? La tristeza de las familias rusas que habrán perdido a uno de los suyos en una guerra elegida por su líder político; el resentimiento de aquellos –muchos más numerosos– que verán su situación económica seriamente deteriorada como consecuencia del aislamiento de su país; por no hablar de las frustraciones de los oligarcas, y el remordimiento de los rusos más liberales, ¿acabará todo esto por desembocar en una inmensa ola de rechazo al régimen «putiniano»?

Este rechazo, tarde o temprano, se materializará por la eliminación del jefe del Kremlin. ¿Se puede eliminar físicamente a Vladimir Putin? Al menos eso es lo que ha pedido un senador estadounidense para poner fin a la guerra. Sin embargo, es prácticamente imposible. Muy pocas personas tienen acceso a Putin. Desde la crisis del coronavirus, casi no ha hecho apariciones públicas y solo ve –a muchos metros de distancia, en una mesa– a unos pocos políticos al día. Por lo tanto, la hipótesis de un asesinato parece poco probable. Un golpe de Estado podría ser más creíble.

Entonces, el régimen y el hombre podrían caer como resultado de los disturbios en las calles rusas o de un golpe de Estado fomentado por la connivencia entre los oligarcas y parte del Estado Mayor del Ejército. Un golpe de Estado que podría manifestarse como una revolución palaciega al suavizar el régimen limitando el poder del posible sucesor de Putin. La consecuencia para este último sería el exilio en la propia Rusia o, como mínimo, el alejamiento del círculo del poder.

Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI) están investigando la guerra emprendida por los dirigentes rusos contra Ucrania. La CIJ fue solicitada por Ucrania que acusa a Moscú de planear actos de genocidio. Creada en 1946 para resolver disputas entre Estados, la CIJ emite sentencias vinculantes, pero no tiene medios coercitivos para hacerlas cumplir. En cuanto al Tribunal Penal Internacional, ya ha enviado investigadores para determinar si Putin u otros dirigentes rusos son responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad en Ucrania. A diferencia de la CIJ, la TPI se centra en la culpabilidad de los individuos. Sin embargo, el hecho de que Rusia se haya retirado de la TPI –así como del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos– podría suponer un problema para los procedimientos posteriores, ya que solo los Estados contratantes están obligados a cooperar. Por ejemplo, la TPI no puede procesar a Vladimir Putin en Rusia. En cambio, podría ser detenido en el territorio de un Estado que reconozca la jurisdicción de la TPI. O, si el presidente ruso fuera derrocado por la oposición, ésta podría trasladarlo a La Haya. Esto es lo que ocurrió no hace mucho con el ex presidente sudanés, Omar Al Bachir.

Al igual que Napoleón y Hitler, quienes vieron el inicio del colapso de sus respectivos regímenes políticos al atacar a Rusia, Putin se enredó en una aventura de «uno contra todos» al atacar a Ucrania. La invasión de esta será tan destructiva para el presidente ruso como lo fue la invasión de Rusia para el Emperador y el Kaiser. Putin se está convirtiendo en un peligro mortal para el planeta, que ninguna nación importante, incluida China, podrá tolerar por más tiempo. Los rusos deben entender que el mundo no está en guerra con su país, sino que su presidente está en guerra con el mundo. Y que está llevando a su pueblo, y más allá, a toda Europa, al desastre.