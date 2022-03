Después de un mes de guerra en Ucrania, ¿por qué Rusia no ha logrado completar los objetivos militares que perseguía con su «operación especial»? ¿El Ejército ruso no es el segundo más importante del mundo?

Hay varias razones por las que uno podría escribir libros sobre esto. En primer lugar, una mala estimación de la resistencia de Ucrania y una total desestimación de la voluntad de resistir de la sociedad ucraniana; preparación militar descuidada, malos planes operativos; estructura de mando sobrecargada, mala coordinación; fuerzas insuficientes.

¿Recurrirá el presidente Vladimir Putin al uso de armas biológicas y nucleares para recuperar la iniciativa militar y evitar que el conflicto se enquiste y prolongue en el tiempo?

Rusia puede usar armas químicas, especialmente en operaciones de falsa bandera para desacreditar a Ucrania, o contra ciudades fuertemente defendidas. Armas biológicas, no creo: no pudo proteger a sus propias fuerzas de ellas, y los servicios médicos militares rusos no son buenos. Esto pondría en riesgo sus propias operaciones sobre el terreno en el campo de batalla ucraniano.

¿En qué medida puede la ayuda militar occidental a Ucrania alterar el curso de la guerra?

Mucho. Las armas antitanque y de defensa aérea suministradas por Occidente ya han contribuido mucho. Occidente es el único salvavidas de Ucrania. Pero Ucrania lleva a cabo una defensa móvil, no solo se basa en la infantería. Los soldados ucranianos también necesitan reabastecimiento en vehículos blindados, tanques, artillería y municiones correspondientes. Espero que aquí demos un paso adelante.

Estamos presenciando una guerra de desgaste entre Moscú y Kiev. ¿Cuánto tiempo cree que podría durar el conflicto armado?

Aún no. Los rusos se están reorganizando y reagrupando, uno tiene que esperar otra ola de ataques en los próximos días. Particularmente en el este de Ucrania.