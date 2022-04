“Los rusos están dispuestos a sacrificar mucho solo por conseguir Mariupol”

El viceprimer ministro ucraniano declaró que el martes habían sido evacuados 2.671 civiles de las zonas del frente, entre ellos 208 residentes de Mariupol, 328 personas de la región de Luhansk y 2.135 de varias ciudades y pueblos de la región de Zaporizhzhia. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, defendió la campaña militar en Ucrania al calificar sus objetivos de “nobles”, pero la Unión Europea ha afirmado este martes que utilizar elementos químicos como armas es “inaceptable” y representa un crimen de guerra, tras las denuncias contra Rusia sobre un presunto uso de armas químicas en la ciudad de Mariúpol.

Noticias relacionadas Análisis. Lo que Ucrania necesita para evitar otra invasión rusa

El experto Kanishkan Sathasivam analiza para LA RAZÓN la situación de la ciudad de Ucrania, asediada por las tropas de Rusia

¿Cree que Vladimir Putin se conformará con apoderarse de Mariupol o irá a por la toma de Kiev en el futuro una vez que haya garantizado el control del este de Ucrania?

La ciudad de Mariupol siempre ha sido un objetivo estratégico para Rusia mucho antes de esta guerra. Incluso han pretendido exigir que los ucranianos la entreguen, y han intentado organizar revueltas internas dentro de esta localidad para que se declarara «libre» de Ucrania, todo ello antes de la guerra iniciada por Putin el pasado 24 de febrero. Así que los rusos van a estar dispuestos a sacrificar mucho para tomar Mariupol. El control de este enclave dará a los rusos toda la costa ucraniana en el sureste, que es el objetivo primordial ahora mismo del Kremlin. Luego intentarán apoderarse del resto de la costa del Mar Negro de Ucrania, hasta llegar a Moldavia, tanto para aislar a Ucrania del mar como para robar todos los recursos de gas en alta mar de Ucrania. Por lo tanto, tomar el control del territorio ucraniano desde Jarkov en el noreste hasta la frontera de Moldavia -donde Rusia ya controla la región de Transnitria- en el suroeste. Este es el objetivo principal de Rusia en esta fase del conflicto. Luego, dependiendo de cuánto éxito tengan a la hora de lograr este objetivo, a qué costo, y también si podrán mantener el control de esta área, es entonces cuando tomarán la decisión de intentar o no tomar Kiev, la capital.

¿Existe alguna posibilidad de que Ucrania gane la guerra?

«Ganar» esta guerra en términos puramente militares está enteramente en manos de Rusia. Para el lado ucraniano, «ganan» simplemente al no perder su país ante los rusos. Así que sí, los ucranianos pueden ganar de esta forma de ver las cosas, de forma similar a como los norvietnamitas ganaron la Guerra de Vietnam o los muyahidines ganaron contra los soviéticos en Afganistán, no ganando en el campo de batalla sino agotando a su enemigo más fuerte y forzando que se vayan.

La invasión de Ucrania cumple cincuenta días. ¿Crees que será una guerra muy larga y por qué?

Sí, creo que sí. Por un lado, esto se debe a que los soldados rusos están luchando muy mal en todos los sentidos, y están «ganando» en unas pocas zonas seleccionadas solo en la medida en que pueden recurrir a más tropas terrestres y aumentar la potencia de fuego contra el Ejército ucraniano más de lo que los ucranianos puede arrojar contra los rusos. En conclusión, en el mejor de los casos, nos podemos encontrar con un caso clásico de una victoria pírrica para las fuerzas rusas, si finalmente eso es así.

Por otra parte, también se da el caso de que, a pesar de ser superados en número de soldados y de armamento por el Ejército ruso, los ucranianos están luchando magníficamente. Esto no se debe solo a que su moral sea muy alta y al hecho de que están luchando por sus hogares y familias, sino también porque sus tácticas en el campo de batalla son superiores. Entonces, mientras puedan recibir armas y municiones, y también alimentos, combustible, suministros médicos y dinero, pueden continuar la lucha contra las tropas rusas indefinidamente. Probablemente sea es el bando ruso el que esté contrarreloj, y cuanto más se prolongue la guerra, peor será para ellos.

¿Aceptará Alemania cortar el suministro de gas ruso? ¿Sobreviviría la economía alemana sin el gas del Kremlin o como alertan desde la patronal de empresarios y los partidos políticos el sistema económico podría colapsar?

Si Alemania optará finalmente por un corte total del gas ruso no es una cuestión fácil de predecir pero personalmente espero que ocurra. Hasta ahora las reacciones de Alemania a la guerra de Ucrania me han sorprendido considerablemente, pero esa renuncia total al suministro de hidrocarburos puede ser un paso demasiado lejos para ser asumido por el Gobierno germano porque seguramente provocará dificultades significativas para el pueblo alemán y reducirá el PIB del país a corto plazo. El problema para Estados dependientes de la energía rusa como Alemania es que cortar las importaciones de gas y de petróleo es algo que solo puede ocurrir instantáneamente; es en blanco y negro, ya sea que importe o no, y el resultado es instantáneo.

Sin embargo, encontrar fuentes alternativas de suministro de energía para reemplazar el suministro ruso no es un proceso instantáneo. Tomará muchos meses, e incluso años, crear esas redes de suministro alternativas a las fuentes de energía rusas. Pero la buena noticia es que esto funciona de la misma manera para el otro lado. Para Rusia, tampoco pueden crear redes de exportación alternativas para su gas al instante. Por ejemplo, si Europa ya no compra gas ruso, seguramente China estará muy feliz de intervenir y comprar esos suministros energéticos. No obstante, este proceso no puede producirse de manera inmediata, porque no hay gasoductos a través de los cuales desviar el gas ruso de Europa a China, gasoductos que llevarán muchos años y muchos recursos para construir. Pero la conclusión de su pregunta es sí, la economía alemana puede sobrevivir y sobrevivirá a la prohibición de la compra de gas y petróleo ruso, pero no se puede evitar el dolor a corto plazo para el pueblo alemán.

Kanishkan Sathasivam es profesor en la Universidad de Salem