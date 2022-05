Primeros evacuados de la acería de Azovstal: «No he visto la luz del sol durante dos meses»

Un primer centenar de niños, mujeres y ancianos han logrado ser evacuados de su refugio bajo de la acería sitiada Azovstal en Mariupol. Un vídeo publicado por el medio ucraniano Ukrinform muestra a civiles subiendo a autobuses después de que las tropas ucranianas les ayudaran a salir de debajo de los escombros. La gente, visiblemente cansada, no puede evitar levemente sonreír al ver finalmente el sol después de casi dos meses en los sótanos bajo el intenso bombardeo ruso. Una de las mujeres dice que tenían muy poca comida y que los niños pedían más todo el tiempo.

El grupo todavía se dirigía esta tarde a la ciudad ucraniana de Zaporiyia mientras Ucrania intentaba evacuar a otros civiles con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU. Se esperaba que la evacuación comenzara por la mañana, pero aparentemente se retrasó porque no se presentaron autobuses en los puntos de encuentro. Las tropas ucranianas afirman que Rusia ha vuelto a bombardear la acería. Se cree que varios cientos de civiles y más de 1.000 soldados ucranianos aún se encuentran en la planta bombardeada. mientras que puede haber más de 100.000 civiles en la ciudad.

Mientras tanto, “The Guardian” cita a Natalya Usmanova de un grupo más pequeño que evacuó a Bezimenne, una ciudad controlada por los separatistas controlados por Rusia de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk, quien dijo que “tenía un miedo terrible” de que el búnker no resistiría el bombardeo. Recuerda la falta de oxígeno y el miedo siempre presente, diciendo que sobrevivió al “terror”.

Rusia ha decidido invadir Moldavia, dijeron fuentes de la inteligencia ucraniana a “The Times”. En un escenario posible, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría reconocer la independencia de Transnistria, el territorio separatista en Moldavia con fuertes lazos con Rusia. Luego, puede intentar llevar varias de sus tropas a Tiraspol desde Crimea, mientras instiga disturbios en la capital de Moldova, Chisináu. Podría tratar de derrocar al Gobierno proeuropeo de la presidenta Maia Sandu o incluso conquistar todo el país.

Transnistria FOTO: Antonio Cruz

A diferencia de Ucrania, Moldavia no ha invertido en el desarrollo de su ejército y no está claro cuánto tiempo podría resistir si los rusos atacan. Sin embargo, tiene fuertes lazos con un miembro de la OTAN, Rumanía, con el que comparte gran parte de su frontera y su idioma principal. Sin embargo, no está claro si Rusia realmente tiene la capacidad de volar sobre el territorio controlado por Ucrania cerca de Odesa y evadir sus sistemas de defensa aérea.

A 50 kilómetros de Moldavia, el puente de importancia estratégica, que conecta Odesa con parte de la región, puertos en el Danubio y Rumanía, fue alcanzado por tres misiles rusos por tercera vez. El alcance de los daños aún no está claro. Dos intentos anteriores no tuvieron éxito ya que dejaron el puente operativo. Asimismo, en un ataque separado el lunes por la tarde, la ciudad de Odesa fue atacada nuevamente por misiles rusos. Ha habido múltiples muertos y heridos mientras fue danado “un centro religioso”.

La ciudad y la región de Odesa se han visto cada vez más bajo ataques con misiles rusos. Desde el comienzo mismo de la invasión, ha habido temores de que un desembarco ruso pueda ocurrir en o cerca de la ciudad. Tal peligro permanece, pero puede haber disminuido gradualmente ya que Ucrania ha demostrado su capacidad para atacar a la armada rusa, hundiendo un barco de desembarco “Saratov” y el buque insignia de la flota del Mar Negro “Moskva”.

Parte de guerra Ucrania 02 mayo 2022 FOTO: Teresa Gallardo

Dos patrulleros rusos de la clase Raptor fueron destruidos por los ataques con drones Bayraktar de producción turca cerca de la Isla de las Serpientes el lunes por la mañana. Se estima que Rusia tuvo siete de esos barcos en el Mar Negro, mientras que los otros siete no pueden ingresar al Mar debido a que Turquía cerró el paso a todos los barcos militares.

Varias fuentes en el ejército ucraniano y estadounidense confirmaron al “New York Times” que el alto mando militar ruso Valerii Gerasimov visitó el este de Ucrania, en lo que puede ser una señal de que sus subordinados no han podido resolver los problemas logísticos y de coordinación de larga data de las tropas rusas en Ucrania. Las fuentes ucranianas afirman que Gerasimov escapó por los pelos del ataque mortal del ejército ucraniano contra el centro de mando en Izium, que dejó decenas de soldados rusos y al menos un general, Andrei Simonov, muertos. El Ejército ruso ha estado perdiendo un número inusualmente alto de generales y otros oficiales de alto rango debido a su centralización y la necesidad de que los oficiales estén cerca de la línea del frente para tomar decisiones rápidas.

Según la inteligencia del Reino Unido, Rusia empleó 120 grupos de batallones o el 65% de su ejército en el ataque inicial en Ucrania. Una cuarta parte de sus tropas han quedado inoperativas desde entonces.

Sin embargo, la presión sobre las tropas ucranianas sigue siendo muy alta. Además de Donbas, los rusos están empujando desde el sur en dirección a Kryvyi Rig y Zaporiyie. Varias ciudades de la región han sido objeto recientemente de ataques de artillería y misiles rusos.

Guerra económica

Varios graneros fueron alcanzados por misiles rusos en la región de Dnipro. Puede reflejar el enfoque general en debilitar a Ucrania por todos los medios disponibles. Fue precedido por el comentario de un oficial militar ruso de alto rango de que Rusia está tratando de influir en la economía de Ucrania. Puede tanto desestabilizar el suministro de alimentos dentro de Ucrania como socavar aún más su capacidad como uno de los principales exportadores agrícolas del mundo. Actualmente, Rusia está bloqueando todas las exportaciones marítimas de Ucrania, está interrumpiendo el comienzo de la nueva temporada agrícola e incluso está transfiriendo equipos agrícolas de Ucrania a Rusia.

La cadena CNN cita a un fuente local en la ciudad ocupada de Melitopol que afirma que los rusos robaron tractores John Deere por valor de 5 millones de dólares solo en esta ciudad.